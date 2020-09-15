Видео: Северный речной вокзал - новая точка притяжения для москвичей и туристов

Торжественное открытие парка Северного речного вокзала состоялось 5 сентября. Уже в первые выходные новую достопримечательность на берегу канала имени Москвы посетили 19 тысяч человек.

В трехэтажном здании специалисты восстановили исторический фасад и внутреннее убранство помещений. В парке воссозданы и отреставрированы исторические фонтаны и скульптуры. Москвичи и гости столицы могут прогуляться по благоустроенной набережной, посетить рестораны, покататься на корабле. О подробностях реставрации, а также о том, как изменилось пространство вокзала - в нашем видео.