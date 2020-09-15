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Видео: студия Universal представила главного врага Джеймса Бонда

Новости
    15.09.2020, 11:08
Текст:   Олег Усков

На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликован характерный ролик, посвященный главному оппоненту Джеймса Бонда в юбилейном, 25-м, фильме серии - "Не время умирать".

Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Deutschland
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Очередного отягощенного манией величия тотального международного террориста зовут Сафин (ударение на "и"), и сыграл его лауреат премии "Оскар" Рами Малек, американский актер египетского происхождения.

Он презентует в ролике Сафина как действительно безумного персонажа, который мнит себя героем и может представляет для Бонда серьезную опасность.

Режиссер проекта Кэри Фукунага акцентирует: одержимый местью Сафин - это угроза не только для Бонда лично, но и для всего человечества. И если 007 не приструнит своего грозного соперника, "погибнут миллионы". А то и вовсе спасать будет некого.

В кино - с 19 ноября.

Напомним: ранее Дэниел Крэйг неоднократно заявлял, что в "Не время умирать" наденет смокинг Бонда в последний раз.

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