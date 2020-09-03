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Вышел ураганный русский трейлер нового "Бонда"

Новости
    03.09.2020, 15:10
Текст:   Олег Усков

Не зря томительно ждем - факт: Universal Pictures Russia опубликовала на своем YouTube-канале второй локализованный трейлер 25-го, юбилейного "Бонда", картины "Не время умирать".

Фото: youtube.com/ Skybound
Вышел трейлер финального эпизода десятого сезона "Ходячих мертвецов"

"Призраки прошлого вернулись", и оппонировать им надлежит всей мощью арсенала: без малого три минуты трюкачества, технофильства, инновационных средств передвижения, крепких лиц, кондовых реплик, пальбы, боевой хореографии в вечернем платье с разрезом, а также - повесточка! - отважных черных людей.

Картину об агенте 007, в которой, как Крэйг клянется, он в последний раз сыграет Бонда, Джеймса Бонда, на всем протяжении преследовали творческие и личные тернии внутри съемочной группы, а потом еще и COVID-19… но нам воздастся.

И как совершенно справедливо отмечают комментаторы, новый трейлер - просто "бомба".

В кино - с 19 ноября.

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