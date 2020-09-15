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15.09.2020 20:19
Рубрика: Власть

За отвагу на пандемии

Военным медикам вручили награды
Текст: Борис Ямшанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 207(8261)
Во вторник в Общественной палате РФ прошла торжественная церемония вручения наград офицерам и сотрудникам военно-медицинской службы, внесшим особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса. По оценке министра обороны Сергея Шойгу, военно-медицинская служба выдержала это испытание с честью.
Чествование награжденных медиков приурочили к вручению премий "За выдающийся вклад в военную медицину". Фото: Александр Корольков Чествование награжденных медиков приурочили к вручению премий "За выдающийся вклад в военную медицину". Фото: Александр Корольков
Чествование награжденных медиков приурочили к вручению премий "За выдающийся вклад в военную медицину". Фото: Александр Корольков

Начальник Главного военно-медицинского управления генерал-полковник Дмитрий Тришкин огласил указ президента РФ. За заслуги в укреплении обороноспособности страны медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден полковник медицинской службы Дмитрий Дмитракович, медалью Суворова - подполковник медицинской службы Вадим Кузнецов. Зал встал, когда прозвучал указ главы государства о награждении за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества полковника медицинской службы Сергея Афонькина - посмертно. Высокую награду приняла вдова героя Индира Афонькина.

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Чествование награжденных приурочили к вручению премий "За выдающийся вклад в военную медицину". Премия учреждена Национальной ассоциацией офицеров запаса (МЕГАПИР), которуювозглавляет зампредседателя Общественного совета при минобороны полковник запаса Александр Каньшин, и Фондом помощи ветеранов и офицеров военно-медицинской службы во главе с заслуженным врачом России, полковником медслужбы в запасе Владимиром Ханьжовым. Лауреатами стали семь человек - представители госпиталей им. Н.Н. Бурденко и А.А.Вишневского, 9-голечебно-диагностического центра, НИИ и Военно-медицинской академии Константин Кувшинов, Андрей Зайцев, Андрей Кисленко, Сергей Чепур, Сергей Апевалов, Артур Керимов, Артем Пичугин. В номинации "За преданность сестринскому делу и милосердие" награждена старшая медсестра поликлиники Любовь Гладкая.

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