Володин назвал ситуацию с Навальным провокацией западных стран

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ситуацию с блогером Алексеем Навальным провокацией США с целью введения новых санкций против РФ. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

- Цель провокации - через санкции остановить развитие России. Не получится, - уверен Володин.

Он пояснил, что Западу не нравится рост экономики, мощи РФ. "Кукловодом" в данном случае являются США, добавил спикер. "И многие страны именно под дудку Соединенных Штатов Америки исполняют эту провокацию", - добавил Володин.

Он также обратил внимание, что возможное отравление блогера произошло на пике событий в Беларуси. И для Запада, считает глава нижней палаты, было важно, чтобы Россия осталась в стороне от событий в соседнем государстве. "Чтобы они могли вмешаться в ситуацию в Белоруссии и могли себя там вести так, как они вели себя в Украине", - пояснил Володин.

Он подчеркнул что было "сделано все, чтобы была спасена жизнь человека, независимо от его политических взглядов и мировоззрения". При этом председатель нижней палаты провел аналогию с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отметив, что для западных стран "в данном случае жизнь человека - это ничто, важна была провокация, как со Скрипалями".