Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Осенняя сессия нижней палаты парламента "будет короткой, но насыщенной и ответственной". Об этом предупредил председатель Госдумы Вячеслав Володин, открывая новый парламентский сезон. В приоритете внимания - новый бюджет, законы во исполнение обновленной Конституции, поправки для поддержки граждан и экономики в непростых условиях.

Депутаты вернулись к пленарным заседаниям, соблюдая все меры предосторожности в условиях пандемии. В здание нижней палаты по-прежнему ограничен доступ (в том числе для журналистов), отменены экскурсии, закрыты все столовые. Кроме того, действуют масочный режим и требования соблюдать дистанцию. Народные избранники перед заседанием сдали тесты на коронавирус. А пожилым народным избранникам руководство ГД рекомендовало остаться на самоизоляции и поработать дистанционно.

Несмотря на ограничения, работа предстоит серьезная, от депутатов потребуется "большая самоотдача", предупредил Вячеслав Володин, начиная пленарное заседание. Он также обратил внимание коллег на то, что нынешнему думскому созыву остался год работы, ведь на сентябрь 2021 года запланированы думские выборы. И этот год полномочий, уверен спикер, депутаты "должны использовать для того, чтобы решать проблемы граждан, для того, чтобы страна развивалась".

На сегодняшний день в законотворческом "портфеле", по словам Володина, 1229 законопроектов. Два из них приняты во втором чтении, 249 - в первом. К рассмотрению готовятся еще 843 законодательные инициативы.

Курс на новый бюджет

Ответственная задача - принять новый бюджет, проект которого, как напомнил Володин, будет внесен в ГД до 1 октября. Вместе с главным финансовым документом необходимо будет принять 12 бюджетообразующих законов, добавил он.

Бюджетная работа предстоит в непростых условиях: Россия, как и другие государства, столкнулась с вызовами, связанными с пандемией, отметил спикер. Это сказалось на экономике страны. Впрочем, ее потери ожидаются в меньшем объеме, чем в мире в целом. Володин напомнил прогнозы - если мировой ВВП потеряет порядка пяти процентов, то российский - около четырех. "Благодаря решениям, принятым президентом, и работе правительства мы выходим из кризиса с меньшими потерями, - резюмировал спикер. - Но это не значит, что у нас нет проблем". Справляться с ними помогает предусмотрительно созданный Фонд национального благосостояния. Как напомнил Володин, он позволил выполнить все социальные обязательства, продолжить реализацию национальных проектов. Адресная поддержка граждан, малого и среднего бизнеса, бюджетов регионов смягчила проблемы, считает глава нижней палаты.

Законы для поддержки граждан и Конституция

- На протяжении полугода мы живем в новой реальности. Ежедневно идет борьба за жизнь и здоровье людей, - продолжил Володин. - Президент, правительство, региональная и местная власти делают все, чтобы эффективно работала система здравоохранения, решались задачи по поддержке испытывающей трудности экономики.

Благодаря этой работе, отметил спикер, люди почувствовали себя защищенными и уверенными, что их "не бросят один на один с проблемами, как это было в тяжелые девяностые годы".

Парламентариям же, подчеркнул он, в этих условиях необходимо "законодательно обеспечить решения, принимаемые главой государства, поддержать его в решении проблем, с которыми столкнулась страна".

Работать над этими задачами нижняя палата собирается в тесном контакте с кабмином - как это и ранее происходило, особенно в разгар пандемии. Спикер в связи с этим отметил эффективную работу Координационного совета по борьбе с коронавирусом во главе с председателем правительства Михаилом Мишустиным и соответствующего штаба во главе с Татьяной Голиковой.

Во взаимодействии с правительством, среди прочего, пойдет работа над изменениями в связи с обновлением Основного закона. "Принятые нашими гражданами поправки в Конституцию должны быть реализованы в конституционных и федеральных законах, - подчеркнул Володин. - Необходимо выделить работу над ними как один из приоритетов осенней сессии".

Диалог на основе доверия

Большая работа предстоит и на международной арене, ведь "мы живем во время вызовов". Госдума, заявил спикер, продолжит открытый диалог с парламентами всех стран "на принципах доверия, взаимоуважения, отсутствия двойных стандартов, отстаивая интересы нашей страны и граждан".

В частности, депутаты будут работать в направлении того, чтобы ПАСЕ и Европарламент не превращались в "площадку для голословных обвинений, политических провокаций и давления на независимые государства". Важно также не позволить "ослаблять роль Организации Объединенных Наций как единственного легитимного международного органа, который отвечает за поддержание стабильности и безопасности в мире".

- Попытки Вашингтона поставить ООН на службу своим интересам ведут к подрыву международного права и новым вызовам, - подчеркнул Володин.

Очень важное направление - союзное. Как напомнил спикер, не прекращаются попытки вмешательства во внутренние дела суверенной Беларуси. "Со своей стороны, мы должны сделать все, чтобы этого не допустить, - уверен глава нижней палаты. - Кто будет у власти, должен решать белорусский народ, а не НАТО и европейские государства. В этой связи прошу вас, уважаемые коллеги, более активно работать в Парламентском Собрании Союза Беларуси и России". Через принятие модельных законов, гармонизацию законодательств парламенты стран должны выйти на новый уровень сотрудничества в интересах братских народов.

Также в планах Думы до конца года принять участие в заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ и провести Парламентский форум БРИКС.

"Осеняя сессия объявляется открытой", - сказал председатель Госдумы, поставив задачи.

Депутаты стоя заслушали гимн Российской Федерации.