Закон Воронежской области от 15 сентября 2020 года № 84-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Воронежской области на 2021 финансовый год"

Принят областной Думой 10 сентября 2020 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Воронежской области на 2021 финансовый год для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в сумме 8 750 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







