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15 сентября 2020 г.

Закон Воронежской области от 15 сентября 2020 года № 84-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Воронежской области на 2021 финансовый год"

Дата подписания 15 сентября 2020 г.
Опубликован 15 сентября 2020 г.

Принят областной Думой 10 сентября 2020 года

Статья 1

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Воронежской области на 2021 финансовый год для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в сумме 8 750 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев



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