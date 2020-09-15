Закон Воронежской области от 15 сентября 2020 года № 84-ОЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Воронежской области на 2021 финансовый год"

Принят областной Думой 10 сентября 2020 года
Статья 1
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Воронежской области на 2021 финансовый год для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в сумме 8 750 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Воронежской области А.В.Гусев
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