ВОЗ: Мир все еще находится в начале пандемии коронавируса

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 доктор Дэвид Набарро заявил, что мир все еще находится в начале пандемии коронавируса. Он назвал ситуацию "гротескной" во время выступления на заседании комитета по иностранным делам британского парламента.

По словам Набарро, которого цитирует Guardian, происходящее сегодня выглядит намного хуже, чем любая научная фантастика об эпидемиях. "Это действительно серьезно - мы еще даже не в середине. Мы все еще в начале пути. Мы начинаем видеть, какой ущерб это нанесет миру", - отметил спецпредставитель ВОЗ, добавив, что пандемия входит в особую фазу в Европе и возвращается снова.

Как подчеркнул эксперт, пандемия коронавируса в ее нынешнем "ужасном и гротескном виде" настолько вышла из-под контроля, что ввергает мир не только в рецессию, но и в колоссальный экономический спад. По его словам, она "вероятно, удвоит количество бедных людей, удвоит количество недоедающих, приведет к сотням миллионов обанкротившихся малых предприятий".