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15.09.2020 22:48
Рубрика: В мире

ВОЗ: Мир все еще находится в начале пандемии коронавируса

Текст: Максим Макарычев
Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham
Лондон. Фото: AP Photo/Matt Dunham

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19 доктор Дэвид Набарро заявил, что мир все еще находится в начале пандемии коронавируса. Он назвал ситуацию "гротескной" во время выступления на заседании комитета по иностранным делам британского парламента.

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По словам Набарро, которого цитирует Guardian, происходящее сегодня выглядит намного хуже, чем любая научная фантастика об эпидемиях. "Это действительно серьезно - мы еще даже не в середине. Мы все еще в начале пути. Мы начинаем видеть, какой ущерб это нанесет миру", - отметил спецпредставитель ВОЗ, добавив, что пандемия входит в особую фазу в Европе и возвращается снова.

Как подчеркнул эксперт, пандемия коронавируса в ее нынешнем "ужасном и гротескном виде" настолько вышла из-под контроля, что ввергает мир не только в рецессию, но и в колоссальный экономический спад. По его словам, она "вероятно, удвоит количество бедных людей, удвоит количество недоедающих, приведет к сотням миллионов обанкротившихся малых предприятий".

В мире Европа Международные организации ВОЗ Пандемия коронавируса COVID-19

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