ВТО: США нарушили права внешней торговли, введя большие тарифы для КНР

Всемирная торговая организация заявила во вторник, что Соединенные Штаты нарушили правила глобальной торговли, введя многомиллиардные пошлины в отношении Китая. Специально созданная комиссия ВТО в составе трех человек пришла к выводу, что американские пошлины нарушают правила торговли, поскольку они применяются только к Китаю и превышают максимальные ставки, согласованные Соединенными Штатами со Всемирной торговой организацией. Группа экспертов также заключила, что Вашингтон не дал адекватного объяснения на предмет того, почему его меры должны являться исключением из правил, сообщает Reuters.

Министерство торговли Китая заявило, что Пекин поддерживает многостороннюю торговую систему и уважает правила и постановления ВТО, и надеется, что Вашингтон поступит так же. Белый дом со своей стороны утверждает, что введенные два года назад тарифы на китайские товары на сумму более 200 миллиардов долларов были оправданы, поскольку Пекин якобы вынуждает американские компании передавать технологии и интеллектуальную собственность Китаю. Выводы комиссии вызвали сильное раздражение в Вашингтоне. В заявлении торгового представителя США Роберта Лайтхизера говорится о том, что "ВТО совершенно неспособна остановить вредную технологическую практику Китая".

На практике Соединенные Штаты могли бы быстро обжаловать решение, однако этому помешал созданными ими же юридический казус. Вашингтон ранее заблокировал назначение судей в апелляционный орган ВТО, не позволяя ему созвать минимальное количество юристов, необходимое для слушания подобных дел.

Экспертная группа ВТО признала, что ожидала такой гневной реакции из Белого дома. При этом, в организации специально пояснили, что рассматривали только тарифную политику США, а не ответные меры Китая, которые Вашингтон не оспаривал в ВТО. "Группа экспертов очень хорошо осведомлена о более широком контексте, в котором в настоящее время действует система ВТО, отражающем целый ряд беспрецедентных конфликтов в мировой торговле", - говорится в 66-страничном отчете. Комиссия рекомендовала Соединенным Штатам привести свои тарифные планы "в соответствие со своими обязательствами", и также призвала обе стороны работать над разрешением взаимных претензий.

Отметим, что Трамп пригрозил ввести пошлины на товары на сумму 500 миллиардов долларов, прежде чем подписать торговое соглашение "Фаза 1" с Пекином, которое планировалось заключить в начале этого года. Дополнительные пошлины по-прежнему действуют на китайские товары на сумму около 370 миллиардов долларов. Президент США охарактеризовал ВТО как "ужасную" и предвзято настроенную организацию, угрожая выйти из нее. Джош Хоули, сенатор-республиканец от Миссури, написал в Twitter, что США должны выйти из организации и возглавить усилия по прекращению ее деятельности. При Трампе, критически относящемся к международным институтам, Вашингтон вышел из ЮНЕСКО и планирует покинуть Всемирную организацию здравоохранения.