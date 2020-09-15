Новости

Видео: в сериале Marvel "Сокол и Зимний солдат" появится новый персонаж 16:09
Вышел русский трейлер хоррора Дэйва Франко "Кто не спрятался" 15:43
Вышел трейлер драмы "Отец" с Хопкинсом и Колман 15:31
Милла Йовович и Пол Андерсон станут гостями Comic-Con Russia 2020 15:02
Сэмюэл Л. Джексон может вернуться в "Звездные войны" с новым сериалом 14:36

Вышел русский трейлер "Черного дрозда" с Уинслет, Сарандон и Васиковски

Новости
    15.09.2020, 15:22
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Megogo Distribution представлен локализованный трейлер драмы "Черный дрозд" (Blackbird), американского ремейка датской картины 2014 года "Тихое сердце".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер хоррора "Ловец снов"

Режиссер ленты - Роджер Мишелл ("Ноттинг Хилл", "Моя кузина Рэйчел"), сценарий написал автор оригинала Кристиан Торп.

В центре сюжета - смертельно больная женщина (ее сыграла лауреат премии "Оскар" Сьюзен Сарандон), которая со своим мужем (Сэм Нил) в последний раз собирает семейство - для прощания. При этом "желая уйти из жизни на своих условиях". Что вытекает в череду моральных дилемм. Плюс начинают всплывать разного рода тайны и секреты.

В других ролях - Кейт Уинслет, Миа Васиковска, Линдси Дункан, Рэйн Уилсон.

Российская премьера - 22 октября.

Англоязычный трейлер - здесь.

Новости

Режиссер "Майора" и "Дурака" Быков приступает к съемкам нового фильма 14:14
В Marvel нашли суперзлодея на замену Таносу 13:45
Газманов, Сенчукова и Рыбин прошли вакцинацию 13:22
Фото: Волка в перезапуске "Ну, погоди!" озвучит Гарик Харламов 13:02
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Видео: студия Universal представила главного врага Джеймса Бонда 11:08
"Мулан" показал низкие кассовые сборы в Китае 14.09.2020
Арт: Капитана Марвел сосватали Тору 14.09.2020
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер мультфильма от авторов "Одноклассниц" и "Истории игрушек" 14.09.2020
Вышел русский трейлер парагвайского хоррора "Морг" 14.09.2020
Вышел русский трейлер хоррора "Ловец снов" 14.09.2020
⧣ ремейк
Фото: kinopoisk.ru
Сара Джессика Паркер вернется к старой роли ведьмы 14.09.2020
"Довод" вновь возглавил российский кинопрокат 14.09.2020
Вышел трейлер ремейка "Ребекки" Хичкока 09.09.2020