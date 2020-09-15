Вышел русский трейлер "Черного дрозда" с Уинслет, Сарандон и Васиковски

На YouTube-канале Megogo Distribution представлен локализованный трейлер драмы "Черный дрозд" (Blackbird), американского ремейка датской картины 2014 года "Тихое сердце".

Режиссер ленты - Роджер Мишелл ("Ноттинг Хилл", "Моя кузина Рэйчел"), сценарий написал автор оригинала Кристиан Торп.

В центре сюжета - смертельно больная женщина (ее сыграла лауреат премии "Оскар" Сьюзен Сарандон), которая со своим мужем (Сэм Нил) в последний раз собирает семейство - для прощания. При этом "желая уйти из жизни на своих условиях". Что вытекает в череду моральных дилемм. Плюс начинают всплывать разного рода тайны и секреты.

В других ролях - Кейт Уинслет, Миа Васиковска, Линдси Дункан, Рэйн Уилсон.

Российская премьера - 22 октября.

Англоязычный трейлер - здесь.