Вышел трейлер драмы "Отец" с Хопкинсом и Колман

Компания Sony Pictures обнародовала трейлер фильма "Отец" (The Father) с 82-летним Энтони Хопкинсом и Оливией Колман в главных ролях. Отметим, что эта работа прославленного британского актера претендует на "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль", пишет портал IndieWire.

Главным героем повествования является волевой человек Энтони, который вырос в суровое время и привык полагаться во всем только на себя. Но когда его когнитивные способности начинают ослабевать, дочери Энн приходится подыскать ему сиделку под видом компаньона.

Энтони считает это сущим вздором и странной прихотью взрослой дочери, пытаясь выявить какие-то тайные, якобы скрываемые от него мотивы происходящего.

По мере того, как состояние Энтони прогрессирует, он из упрямого сдержанного человека превращается в агрессивного и подозрительного незнакомца, теряющего связь с действительностью и пытающегося осмыслить происходящее через ускользающие от него факты, что приводит в замешательство и отчаяние и его самого, и близких его людей. И тем не менее происходящее показано с изрядной толикой юмора и сарказма.

Фильм основан на одноименной пьесе современного французского драматурга Флориана Зеллера, которая была написана в 2012 году, получила Премию Мольера и впервые была поставлена два года спустя в парижском театре Эберто. "Отец" был переведен на английский Кристофером Хэмптоном и поставлен на сцене Студии Устинова, одной из площадок Королевского театра в Бате, а затем совершил фурор в лондонском Вест-Энде и на американском Бродвее. Драматург также взял на себя функции режиссера фильма.

Зеллер послал Хопкинсу сценарий "Отца" в 2017 году, и прославленный валлийский актер еще тогда был до глубины души тронут этим произведением и выразил желание участвовать в съемках фильма. Но с воплощением пришлось повременить, так как Хопкинс вместе с Джонатаном Прайсом в то время были задействованы в съемках "Двух пап" (The Two Popes).

Помимо Энтони Хопкинса и Оливии Колман в картине зрители также смогут увидеть Руфуса Сьюэлле, Марка Гейтисса, Имоджен Путс, Оливию Уильямс и других.

Премьера фильма в России состоится 28 января 2021 года.