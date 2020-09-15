YouTube запустил аналог TikTok

Компания Alphabet, которая владеет корпорацией Google, объявила о запуске конкурента TikTok на платформе YouTube. Об этом сообщается в официальном блоге сервиса.

"YouTube всегда был идеальным местом для развлечений, - подчеркивается в заявлении компании. - За прошедшие годы мы предоставили возможность показать себя более 2 млрд человек. Начиная с первого короткого видео "Я в зоопарке", создатели контента теперь могут пользоваться невероятной производительностью, которую предоставляют современные гаджеты. Именно поэтому мы запускаем YouTube Shorts - новую возможность показать себя".

Сервис очень похож на TikTok - максимальная длительность ролика составляет 15 секунд. В нем можно совмещать, ускорять или замедлять сразу несколько видео и накладывать на ролики музыку. Пока YouTube Shorts доступен только в Индии.