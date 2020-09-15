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15.09.2020 16:27
Рубрика: Происшествия

Задержан создатель сети липовых брокерских контор, похитивший 1 млрд рублей

Текст: Иван Петров
Полицейские задержали находившегося в федеральном розыске мужчину, обвиняемого в создании преступного сообщества. Об этом во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По ее словам, операцию провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

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В МВД рассказали, что с 2016 года предполагаемый лидер преступной организации и другие злоумышленники разместили в интернете ложную информацию о возможности получения дохода на электронном рынке обмена валют. Отмечается, что преступники позиционировали себя как представители известного форекс-дилера. Обманным путем они привлекали денежные средства граждан, обещая им в будущем сверхприбыль от проведенных операций. "В действительности брокерской деятельностью злоумышленники не занимались. Полученные активы перечисляли на подконтрольные счета, а затем присваивали", - рассказала Ирина Волк.

В столичном главке МВД ранее были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 УК РФ (мошенничество) и 210 (создание преступного сообщества).

Полицейские подсчитали, что только по предварительным данным общая сумма похищенных средств может превышать 1 миллиард рублей.

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Потерпевшими при этом уже признаны свыше 50 вкладчиков финансовой пирамиды.

Предполагаемый организатор мошеннической схемы уже заключен под стражу. "Еще один из двоих ранее задержанных соучастников противоправной деятельности находится под стражей, второй отпущен под залог. Предварительное расследование в настоящее время продолжается", - заключила официальный представитель МВД России.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД

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