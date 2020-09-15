Перед футбольным матчем "Зенит" - "Арсенал" произошло необычное событие: на экранах стадиона "Газпром Арена" появилась ориентировка на пропавшую Софию Костину. Родные семнадцатилетней девушки разыскивают ее с июня.

Таким образом футбольный клуб "Зенит" начал сотрудничество с отрядом "ЛизаАлерт", добровольцы которого уже десять лет занимаются поиском людей по всей России. В течение всего сезона 2020-2021 ориентировки на без вести пропавших будут демонстрироваться перед каждым домашним матчем "сине-бело-голубых". На экранах стадиона появятся лица детей и подростков, юных девушек и солидных отцов семейств, домохозяек и дедушек - всех тех, кто однажды вышел из дома и не вернулся.

- Это очень большая поддержка для поисковиков, ведь только на стадионе в тот день было 21 559 зрителей, не говоря о тех, кто следил за игрой в трансляции и видел предматчевый эфир "PROЗенит", - говорит представитель петербургского отряда "ЛизаАлерт" Антон Паулин. - Одновременно несколько десятков тысяч человек узнали об одной из сотен пропавших. Это значит, что ее шансы вернуться домой также увеличились в тысячи раз.

Объявления с просьбой помочь найти человека можно будет увидеть не только на стадионе, но и в социальных сетях, а также на других информационных площадках футбольного клуба.

Взаимодействие с поисковиками - часть программы "Зенит рядом", которую реализует петербургский футбольный клуб. Его суть - поддержка общественных организаций, пропаганда социального волонтерства и формирование инклюзивного сообщества. В рамках проекта зенитовцы уже объявляли стартовый состав с помощью жестового языка, выходили на поле в футболках с надписью "Аутизм - не болезнь", помогали благотворительным фондам и приглашали на свои тренировки детей с особенностями развития.