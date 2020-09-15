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15.09.2020 00:19
Рубрика: В мире

Жертвами лесных пожаров в Орегоне стали 10 человек

Фото: Rob Schumacher/Statesman-Journal via AP, Pool Фото: Rob Schumacher/Statesman-Journal via AP, Pool
Фото: Rob Schumacher/Statesman-Journal via AP, Pool

В результате природных пожаров в американском Орегоне погибли десять человек, еще 22 числятся пропавшими без вести. Об этом рассказала губернатор штата Кейт Браун.

Фото: AFP/JOSH EDELSON
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"К концу этой недели ситуация с возгораниями в штате станет менее напряженной за счет грядущего похолодания. На подмогу специалистам Орегона свои пожарные отряды направили власти Канады, а также штатов Северная Дакота и Мичиган", - цитирует главу региона ТАСС.

Браун сообщила, что уже направила запрос президенту США Дональду Трампу об объявлении режима крупнейшего стихийного бедствия в Орегоне. По данным телекомпании CNN, число жертв природных пожаров на западе США увеличилось до 34. Наиболее тяжелая ситуация сохраняется в штатах Орегон и Калифорния. Всего же в десяти западных штатах страны полыхают 87 лесных пожаров. Данные приводит Национальный межведомственный пожарный центр.

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