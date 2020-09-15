Жилищные сертификаты получат 219 семей, не покинувших закрытые поселки

В четырех регионах страны 219 семьям, которые не успели вовремя выехать из поселков, закрытых решениями местных властей по согласованию с правительством, выдадут жилищные сертификаты. Они могли получить поддержку в период с 2002 по 2012 год, но не успели ею воспользоваться, и теперь такая возможность предоставлена еще раз.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распределение на эти цели 489,3 миллиона рублей между Магаданской областью (18 сертификатов), Чукотским автономным округом (88), Якутией (112) и Республикой Коми (1). Региональные власти будут принимать заявления на сертификаты до 1 декабря.