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15.09.2020 10:33
Рубрика: Власть

Жилищные сертификаты получат 219 семей, не покинувших закрытые поселки

Текст: Владимир Кузьмин

В четырех регионах страны 219 семьям, которые не успели вовремя выехать из поселков, закрытых решениями местных властей по согласованию с правительством, выдадут жилищные сертификаты. Они могли получить поддержку в период с 2002 по 2012 год, но не успели ею воспользоваться, и теперь такая возможность предоставлена еще раз.

Фото: Павел Львов / РИА Новости
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распределение на эти цели 489,3 миллиона рублей между Магаданской областью (18 сертификатов), Чукотским автономным округом (88), Якутией (112) и Республикой Коми (1). Региональные власти будут принимать заявления на сертификаты до 1 декабря.

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