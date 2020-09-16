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16.09.2020 18:49
Рубрика: Авто

18 сентября - видеоконференция Евгения Уфимцева об обновлении справочников запчастей

18 сентября на сайте "Российской газеты" состоится видеоконференция исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева на тему: "Обновленные справочники запчастей: каковы последствия для ОСАГО?"
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

С 20 сентября 2020 г. начнут действовать обновленные справочники средних цен на автомобильные запасные части, в которых стоимость запчастей в среднем вырастет на 23%?

За счет каких изменений произошел такой рост и можно ли ожидать, что через какое-то время цены в справочниках будут пересмотрены в сторону понижения? На сколько увеличатся выплаты по ОСАГО? Приведет ли это к росту тарифов по обязательной "автогражданке"? На эти и другие вопросы Евгений Уфимцев ответит в беседе с обозревателем "РГ" Владимиром Баршевым.

Ваши вопросы к спикеру по теме видеоконференции можете присылать на почту mc@rg.ru. Кроме того, вопросы принимаются по телефону +7 499 257-59-79 до 17.00 17 сентября.

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