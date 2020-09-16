18 сентября на сайте "Российской газеты" состоится видеоконференция исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева на тему: "Обновленные справочники запчастей: каковы последствия для ОСАГО?"

С 20 сентября 2020 г. начнут действовать обновленные справочники средних цен на автомобильные запасные части, в которых стоимость запчастей в среднем вырастет на 23%?

За счет каких изменений произошел такой рост и можно ли ожидать, что через какое-то время цены в справочниках будут пересмотрены в сторону понижения? На сколько увеличатся выплаты по ОСАГО? Приведет ли это к росту тарифов по обязательной "автогражданке"? На эти и другие вопросы Евгений Уфимцев ответит в беседе с обозревателем "РГ" Владимиром Баршевым.

Ваши вопросы к спикеру по теме видеоконференции можете присылать на почту mc@rg.ru. Кроме того, вопросы принимаются по телефону +7 499 257-59-79 до 17.00 17 сентября.