Американцы оказались в ловушке урагана "Салли"

Жители юго-востока США оказались в центре действия мощного урагана "Салли": затоплены сотни домов, закрыта треть буровых скважин в Мексиканском заливе, что привело к росту цен на топливо. Шторм вызвал "историческое и катастрофическое" наводнение на побережье Алабамы и Флориды, сообщил Национальный центр ураганов США.

Салли только набирает силу

Ураган Салли с сильным ливнем в среду утром обрушился на берег недалеко от линии Флорида-Алабама при скорости ветра 165 километров в час, затопляя дома и удерживая в ловушке людей, которые были вынуждены спасаться от потоков высокой воды. Синоптик Национального центра ураганов Стейси Стюарт заявила, что ураган только начинает набирать силу и будет "катастрофическим и опасным для жизни" на нескольких участках побережья Мексиканского залива. Президент США Дональд Трамп объявил о чрезвычайном положении в некоторых частях Флориды, Алабамы, Миссисипи и Луизианы. Пресс-секретарь Белого дома Кейли МакЭнани заявила на канале Fox News, что Трамп поддерживает контакты с губернаторами штатов и готов помочь им "всеми возможными способами".

В 4.45 утра ураган ударил по городу Галф-Шорс, штат Алабама, обрушившись на близлежащие города Мобил, штат Алабама, и Пенсакола, штат Флорида, где проживает почти миллион человек. Как сообщает Associated Press, бригады спасателей вытаскивали десятки людей из затопленных домов. По словам шерифа Дэвида Моргана, в округе Эскамбия, в состав которого входит Пенсакола, было спасено более 40 человек, в том числе семья из четырех человек, найденная на дереве у затопленного дома. По его оценкам, в ближайшие дни еще тысячам жителей потребуется спасаться бегством от поднимающихся вод. Должностные лица округа призвали жителей регулярно обмениваться только текстовыми сообщениями с родными и друзьями, чтобы сотовая связь оставалась открытой для звонков в службу 911. "Есть целые сообщества, которые нам придется эвакуировать. В ближайшие несколько дней это будет грандиозная операция по спасению", - сказал Морган.

Шторм срывал стены с домов

Бригада скорой помощи спасла двух человек на острове Дофин, штат Алабама, после того как ураган сорвал крышу с их дома, и остальная часть дома начала рушиться. "Когда все начало отслаиваться и разваливаться, люди испугались и обратились за помощью", - сказал по телефону мэр Дофина Джефф Коллиер. Он сказал, что никто не пострадал. В Орандж-Бич, штат Алабама, ветры обрушили стены в одном углу здания кондоминиума, обнажив интерьеры квартир как минимум на пяти этажах, как показало видео, размещенное в интернете. На других изображениях были видны лодки, отброшенные штормовым порывом ветра на берег. По словам мэра Орандж-Бича Тони Кеннона, по меньшей мере, 50 человек в городе были спасены из затопленных домов и помещены в укрытия. На видео, показанном CBS News, ветер был таким мощным, что перевернул тягач с прицепом на бок, когда грузовик ехал по шоссе в Алабаме.

Национальная метеорологическая служба тем временем сообщила, что более 60 сантиметров осадков выпало около военно-морской авиабазы Пенсакола, а стена почти в один метр воды накрыла улицы в центре города этого города. Более 500 тысяч домовладений и предприятий в этом районе оказались без электричества, поскольку шторм опрокинул величественные дубы и сорвал линии электропередач с опор, уточняет Reuters.

Ущерб может составить до трех миллиардов долларов

Салли - это 18-й по счету шторм в Атлантике в этом году и восьмой по величине тропический шторм или ураган, обрушившийся на Соединенные Штаты. Он является уже вторым ураганом, обрушившимся на побережье Мексиканского залива, менее чем за три недели в один из самых загруженных сезонов ураганов, когда-либо зарегистрированных в истории наблюдений. По данным исследователей из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, ураганы стали более интенсивными и разрушительными с 1980-х годов по мере потепления климата.

Ученые полагают, что изменение климата также является фактором, способствовавшим рекордному учащению лесных пожаров, обрушивающихся на запад Соединенных Штатов. Ожидается, что ущерб от Салли достигнет двух-трех миллиардов долларов, сказал Чак Уотсон из компании Enki Research, которая отслеживает тропические штормы и моделирует стоимость их ущерба. Эта оценка может повыситься, если над сушей выпадут самые сильные в истории дожди, добавил эксперт.