Вышла iOS 14. Десять причин установить ее

Компания Apple официально сообщила о выходе iOS 14 - новой версии операционной системы для iPhone. Что нового в ней, ради чего ее стоит поставить?

Вот десять главных изменений.

1. Виджеты на главном экране. Теперь виджеты, которые раньше прятались в левом боковом меню, можно вытаскивать на главный экран и располагать в любом месте, заодно меняя их размер. Виджет в формате смарт-стопки содержит сразу несколько виджетов, которые прокручиваются - можно выбрать любой. В зависимости от времени дня показывается тот или иной виджет.

2. Интерфейс звонков стал компактным - при входящем звонке наверху экрана появляется небольшая панелька (смартфон должен быть разблокирован), где можно ответить на звонок или отклонить.

3. Приложение "Перевод" - очень удобный переводчик, голосовой и текстовый. С его помощью можно просто наговаривать фразы на одном из двух выбранных языков - и они автоматически будут переводиться в текст. Для двух собеседников, говорящих на разных языках - отличная находка.

4. Siri, как и приложение телефона, теперь не занимает весь экран - все ограничивается "шариком" в нижней его части. Работает так же, постепенно умнея.

5. Блиц-приложения. Они не устанавливаются на смартфон, а временно скачиваются из интернета, чтобы быстро обработать какой-то запрос: оплатить парковку, заказать еду, взять в аренду самокат. Активируются по QR-коду, который надо просканировать, или при поднесении iPhone к NFC-метке.

6. Индикатор работы камеры или микрофона. Этот зеленый или оранжевый кружок над значком сигнала сотовой сети показывает, работают ли сейчас камера или микрофон. Полезно для соблюдения конфиденциальности.

7. Более скоростная камера - на подготовку к съемке она тратит меньше времени. Сократилась и пауза между кадрами.

8. Браузер и почтовое приложение по умолчанию теперь можно выбрать самостоятельно. Хотите - используйте Safari, хотите - Chrome.

9. Улучшенная работа с AirPods - добавлены объемное звучание и предупреждение о низком уровне заряда наушников.

10. В десятый пункт можно добавить все остальные улучшения - новое управление умным домом, возможность использовать iPhone в качестве ключей от машины, возможность тегать людей в переписке в iMessages.

Новая iOS 14 будет доступна для следующих смартфонов:

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- iPhone XS

- iPhone XS Max

- iPhone XR

- iPhone X

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus

- iPhone 7

- iPhone 7 Plus

- iPhone 6s

- iPhone 6s Plus

- iPhone SE первого поколения

- iPhone SE 2020

- iPod touch седьмого поколения