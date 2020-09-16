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16.09.2020 09:45
Рубрика: Экономика

Авиаперевозчики предупредили о росте цен на билеты

Текст: Евгений Гайва
Цены на авиабилеты по внутренним рейсам в Москву вырастут с 1 января 2021 года после отмены льготного НДС в 10%. Об этом заявили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Предложение авиаторов продлить действие льготной ставки налога поддержал Минтранс, но не поддержал Минфин.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Позиции авиаторов и министерств изложены в документах, опубликованных АЭВТ. В частности, в письме, направленном общественной организацией в адрес Минтранса, говорится, что льготная ставка НДС перестанет действовать с 1 января следующего года. В результате НДС вырастет до 20% по внутренним авиаперевозкам из регионов России в Москву. Это приведет к росту цен, отмечают в АЭВТ.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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При этом, 55% всех пассажиров на внутренних рейсах, вылетавших из региональных аэропортов в прошлом году, направлялись в аэропорты Московского авиаузла. Межрегиональные рейсы в обход Москвы и рейсы в Москву из Калининграда, Крыма и регионов Дальнего Востока, изменения не затронут. Для этих перелетов действует ставка НДС в 0%.

В АЭВТ также предложили рассмотреть возможность обнуления НДС для всех внутренних рейсов.

В Минтрансе АЭВТ ответили, что предложение о продлении ставки НДС в 10% поддерживают, а также сообщили, что Минфин предложение не поддержал. Предложение об обнулении НДС на все внутренние рейсы до 2024 года включительно Минтранс направил в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова, говорится в ответе министерства.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Повышение НДС

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