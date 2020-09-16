Ученые выявили автора послания, оставленного в пещере 6500 лет назад

Группа исследователей из Университета Гранады, Даремского университета и Автономного университета Барселоны сумела установить пол и возраст доисторических художников, которые оставили схематичное послание на стенах испанской пещеры Лос-Мачос.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity, а коротко о нем рассказывает The Art Newspaper. Ученые проанализировали два отпечатка пальцев, которые были ранее обнаружены в скалистом убежище Лос-Мачос на юге Испании. Эта пещера знаменита "картинами" эпохи неолита.

Наскальные изображения были созданы в период между 4500 и 2000 годами до нашей эры. Ранее было установлено, что рисовали древние художниками просто пальцем. Доисторическое "схематическое искусство" включает в себя простые линии, круги, геометрические узоры и человеческие фигуры.

Как пишут исследователи, все это, "вероятно, относилось к повседневной жизни и являлось материализацией символических элементов, понятных для сообществ, населявших область вокруг Лос-Мачос". Чтобы установить авторов, ученые буквально изучили оставленные ими на стенах отпечатки пальцев. Они использовали ту же технологию, которые применяют для поимки преступников.

В результате было определено, что отпечатки в пещере оставили два доисторических художника: мужчина, которому на тот момент было не менее 36 лет, и молодая женщина или подросток в возрасте от 10 до 16 лет. Это открытие проливает новый свет на личности художников, создавших наскальное искусство Испании, и на общество, в котором они жили.

"Истинная ценность наскального искусства заключается в том, что оно представляет собой прямое выражение мыслительного процесса людей, создавших его, - пишут авторы в своей статье. - Эти люди очень часто отсутствуют в обсуждениях нюансов наскального искусства".

Комментируя удивительное открытие, Леонардо Гарсиа Санхуан, профессор доисторических исследований из Университета Севильи, отметил, что анализ древних отпечатков пальцев с точки зрения определения пола и возраста художников - это большой вклад в понимание того, кто именно участвовал в создании наскального искусства.

"Например, гендерный анализ был бы полезен, если бы было собрано достаточное количество отпечатков пальцев, - говорит профессор Санхуан. - Он помог бы определить, были ли наскальные рисунки в одинаковом количестве созданы детьми и взрослыми, женщинами и мужчинами. Или же за них отвечали определенные возрастные и половые группы? До сих пор мы почти ничего не знали об этих особенностях".

Считается, что доисторическое наскальное искусство давно и широко изучено. Удивительно, но о художниках, создавших эти древние произведения, действительно мало что известно. Предполагалось, что это могли быть охотники, которые рисовали животных, на которых охотились. То есть рисовали то, что видели лично.

Но в пещерах нередко встречаются и так называемые трафаретные рисунки - многочисленные отпечатки ладоней, оставленные по какой-то причине древними людьми. Такие произведения находили не только в испанских, но и во французских пещерах.

Предыдущие исследования позволили установить, что отпечатки ладоней оставляли в основном женщины - до 75 процентов таких рисунков было создано именно ими. Остальные были оставлены мужчинами и детьми. Возможно, новый метод будет использован для гендерного анализа в пещерах по всему миру.