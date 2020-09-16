Сергей Полунин - премьер Королевского балета Лондона, Парижской оперы и Баварского государственного балета - выступит во Дворце Республики в Минске.

Образ Распутина очень близок Сергею Полунину, потому что сам он тоже полагается исключительно на интуицию. Артем Геодакян / ТАСС

Сергей Полунин: Мы покажем балет "Распутин", в котором моя жена олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных исполнит роль императрицы.

Шеститысячный зал с замиранием сердца следил за вашим выступлением на "Славянском базаре в Витебске". Вы в первый раз побывали в Беларуси?

Сергей Полунин: Да, и первое впечатление я всегда получаю от людей. Белорусы очень отзывчивые и приветливые, а страна вызывает теплое чувство. "Славянский базар в Витебске" - один из самых известных в мире, поэтому я сразу согласился на него приехать.

Как добирались?

Сергей Полунин: Семь часов на машине.

Идет разговор о включении в фестиваль танцевальной программы.

Сергей Полунин: Я только за. Ведь мы сколько живем, столько и танцуем.

Что еще важного произошло в вашей жизни?

Сергей Полунин: У нас с Леной в январе родился сын Мир. Это счастье - быть вместе и Мира держать на руках.

Почему так назвали?

Сергей Полунин: Мы обращались к нему с разными именами, но он отозвался на это.

Как вы оказались в Лондоне?

Сергей Полунин: В четырнадцать лет я выиграл конкурс имени Галины Улановой в Москве на сцене Большого театра. Мама послала мои фотографии в Лондон. Нас пригласили на просмотр, вердикт был положительный. Но на обучение совсем не было денег. Тогда Лондонский королевский балет сообщил, что Фонд Рудольфа Нуреева готов оплатить мое обучение в Лондонской школе хорео­графии.

После окончания школы вас пригласили Большой театр России и Америка в лице Алексея Ратманского...

Сергей Полунин: Я решил остаться в Лондоне.

И все-таки в 22 года на пике славы вы ушли из Королевского балета.

Сергей Полунин: Причина простая: гастроли по миру всего раз в году, очень маленькие зарплаты - нельзя накопить даже на квартиру. Выход на пенсию в 35 лет. Дальше работа преподавателем, но в театре только две ставки...

А потом вы встретили Игоря Зеленского?

Сергей Полунин: После Лондона я поехал в Америку, но там двери оказались закрытыми. Мне посоветовали показаться в России, Игорь Зеленский принимал тогда артистов с Запада.

У вас сербское гражданство.

Сергей Полунин: Сербы - братский народ. Здесь меня любят, здесь работает мой фонд.

Вас называют то русским, то украинским, то сербским танцором.

Сергей Полунин: Я иностранец по жизни: родился в Херсоне, а недавно получил российское гражданство.

А еще стали богатым...

Сергей Полунин: Жизнь не дает больше и не дает меньше.

Какое самое большое удовольствие для вас?

Сергей Полунин: Что-то для кого-то сделать.

Есть что-то, что вам не под силу?

Сергей Полунин: Хороший танцор может станцевать даже телефонную книгу.

Я иностранец по жизни: родился в Херсоне, а недавно получил российское гражданство

Диету соблюдаете?

Сергей Полунин: Я не ем хлеб. Ем молочное, реже мясо. И каждый день занимаюсь у станка.

Что для вас самое дорогое в жизни?

Сергей Полунин: Семья.

Что бы вы взяли с собой на необитаемый остров?

Сергей Полунин: Сына и Лену.

Где познакомились с Леной?

Сергей Полунин: В Instagram. У меня был тогда довольно странный период, я много чего писал. Потом все, что постил, стер. Но перед тем как удалить, зашел в директ, куда вообще раньше не заглядывал. И вдруг остановился на сообщении Лены. Она писала: "Спасибо за искусство..." Я вдруг почувствовал какую-то вибрацию. Потом зашел в профиль и понял, что это именно тот человек, с которым мы будем вместе.

А как вы встретились?

Сергей Полунин: В аэропорту Мюнхена. Она летела из Мексики в Москву, а я в Мюнхене жил. Купил подарки: кактус, шарф и статую Шивы. Встретил Лену и забрал ее из аэропорта. Любовь - это суперсчастье.

Вы известны любовью к татуировкам. Их, кажется, у вас 18 по всему телу, с Владимиром Владимировичем на груди. Планов сводить нет?

Сергей Полунин: Нет. Татуировка защищает меня от негативной энергии.