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16.09.2020 09:47
Рубрика: В мире

Барбадос не будет признавать королеву Елизавету II главой страны

Текст: Диана Ковалева
Барбадос намерен с 2021 года стать республикой и более не признавать королеву Великобритании Елизавету II главой государства. Об этом заявила генерал-губернатор страны Сандра Мейсон.

"Пришло время оставить позади наше колониальное прошлое. Жители Барбадоса хотят главу государства барбадосца. Это окончательное заявление об уверенности в том, кто мы и чего мы можем достичь. Барбадос сделает следующий логический шаг на пути к полному суверенитету и станет республикой к тому времени, когда мы будем отмечать нашу 55 годовщину независимости... Получив независимость более полувека назад, наша страна не может сомневаться в своей способности к самоуправлению", - приводит слова Мейсон портал Loop Barbados.

Фото: iStock
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Напомним, что Барбадос получил независимость еще в 1966 году, однако британская королева до сих пор считается здесь главой государства. Заявления о том, что стране нужно избавиться от связей с Лондоном, звучат здесь уже давно. Так, например, в 1998 году комиссия по пересмотру конституции Барбадоса рекомендовала перейти на статус республики, а в 2015 году тогдашний премьер-министр Фройндель Стюарт заявил, что "в самом ближайшем будущем мы должны перейти от монархической системы к республиканской форме правления", напоминает газета The Guardian.

На сегодняшний момент Елизавета II является главой Содружества Наций и действующим монархом не только в Великобритании, но и еще в 15 независимых государствах - Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых островах, Тувалу и Ямайке.

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