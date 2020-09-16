Баскетболисты "Химок" готовятся к сезону и снова победили "Парму"

Баскетболисты "Химок" активно готовятся к новому сезону, в котором Единая лига ВТБ доверила команде провести домашний матч открытия турнира 2019/20 против питерского "Зенита". Подопечные олимпийского чемпиона Сеула-1988 Римаса Куртинайтиса в контрольной встрече повторно победили другого представителя Единой лиги пермскую "Парму" со счетом 73:69.

Первая игра несколько ней назад завершилась также в пользу "Химок" (93:90). Столь небольшое преимущество команды, подошедшей на аварийный финиш (из-за пандемии) предыдущего сезона в ранге безоговорочного лидера "регулярки" Единой лиги, объясняется исключительно отсутствие ряда ведущих исполнителей. За хозяев паркета Баскетбольного центра Московской области снова не смогли сыграть лучший бомбардир Алексей Швед, еще один представитель сборной России Сергей Карасев и серб Стефан Йович. Причина - небольшие повреждения в предыдущих спаррингах, а поберечься перед стартом официального сезона жизненно необходимо. К общей группе химчан в скором времени еще присоединятся вернувшийся в подмосковный клуб Джордан Мики (он на год отлучался в испанский "Реал"), новичок Единой лиги Грег Монро (экс-клубы НБА и германская "Бавария"), фигурант одного из самых громких переходов лета Эрик МакКоллум, сменивший цвета казанского УНИКСа на классическую желтую форму химчан.

Но и без одной звездной шестерки хозяева площадки добились положительного результата во встрече с "Пармой", прибывшей в Москву для участия в традиционном Кубке Александра Гомельского.

- Матч получился напряженным. Нам еще нужно сыграться и наладить командные взаимодействия, - считает новичок БК "Химки" Евгений Воронов, перешедший из стана питерского "Зенита". - Надеюсь, в скором времени вернутся травмированные ребята, и уже в полном составе мы будем тренироваться, нарабатывать определенные связи и улучшать "химию". Я ведь тоже вернулся после небольшой травмы. Думаю, с каждой тренировкой и каждой игрой буду улучшать кондиции и в скором времени выйду на пик своей формы, чтобы помочь команде побеждать уже в официальных матчах Евродиги и Единой лиги.

"Химках" в наступающем сезоне предстоит довершить то, что по форс-мажорным причинам не удалось сделать минувшей весной или летом. Команда находилась в зоне попадания в плей-офф Евролиги, в Единой лиге уверенно лидировала, опережая ЦСКА с приличным отрывом. Пандемия спутала все планы. Ни чемпион России, ни чемпион Единой лиги по промежуточной классификации не были определены.

Подмосковная команда провела мощную селекцию. Пока это только общее впечатление. Остается ждать хороших результатов в борьбе с иностранными и российскими грандами, как на внутренней, так и на международной арене. Контракты с "Химками" подписали уже упомянутые американцы Мики, Монро, МакКоллум, россиянин Воронов, в домашней коллекции которого есть ценнейшая награда - "бронза" лондонской Олимпиады-2012.

Особенно отметим появление в рядах БК "Химки" МакКоллума. Это отличный снайпер, в прошлом сезоне он в Единой лиге за УНИКС во втором по значимости на континенте ЕвроКубке набирал в среднем по 17 очков за матч, а в Единой лиге - и вовсе по "двадцатнику".

Вот мнение главного тренера подмосковной команды Римаса Куртинайтиса по поводу этого крепчайшего американского легионера: "У МакКоллума большой опыт, он очень здорово играл и в турецком "Эфесе", и в УНИКСе. Нам очень нужен разыгрывающий, человека на эту позицию мы искали все лето и в итоге остановили свой выбор на Эррике. Он хорошо знает Единую Лигу и Евролигу изнутри. Универсальный исполнитель, может и сам забить, и пас отдать. Думаю, с новыми партнерами по команде он покажет максимум".