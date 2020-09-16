В Следственном комитете прошло оперативное совещание, на котором говорили об одной из важных и сложных проблем - о расследовании преступлений, которые не смогли раскрыть, что называется, по горячим следам.

Александр Бастрыкин подчеркнул, что это приоритетное направление деятельности СК. В этом году раскрыто 3757 преступлений, совершенных в прошлые годы, что на 10 процентов больше, чем в минувшем году.

Лучше всего дела с раскрытием таких дел обстоят в Москве, Московской, Иркутской областях. Председатель СК России привел некоторые примеры, где усилиями следователей раскрыты тягчайшие преступления, совершенные годы назад.

Осуждены члены банды, убившие в 2005 году в Смоленской области прокурора города Рославля. Идет суд над убийцей настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря. В Ямало-Ненецком автономном округе вынесен приговор жителю Надыма по делу 2000 года о кровавой расправе над двумя женщинами и 6-летним мальчиком. СК по Москве раскрыты убийства сотрудников милиции, совершенные в 1995 году. Также осужден по вердикту присяжных человек, убивший в 2007 году предпринимателя и его водителя в столице. В Псковской области раскрыто убийство 85-летней пенсионерки, совершенное 9 лет назад.

Александр Бастрыкин предложил руководителям следственных подразделений рассмотреть вопрос о поощрении сотрудников, занимавшихся этой работой.

В 2020 году на 36 процентов сократилось число уголовных дел, по которым следствие остановлено из-за того, что не смогли найти обвиняемого

Председатель СК России констатировал, что в 2020 году существенно, на 36 процентов, сократилось число уголовных дел, по которым следствие приостановлено из-за того, что не установили, кого привлекать как обвиняемого.

На совещании глава ведомства заслушал и.о. руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю. Тот доложил о расследовании уголовного дела по факту пожара в многоквартирном жилом доме, в результате которого сгорел весь верхний этаж и полностью выгорели 54 квартиры. Председатель Следственного комитета подчеркнул необходимость не только установления виновных в пожаре, но и поручил проверить обстоятельства введения в эксплуатацию этого дома.