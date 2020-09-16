Беларусь возглавит Межгосударственный совет по промышленной безопасности

Межгосударственный совет по промышленной безопасности в соответствии с его Положением в следующие пять лет возглавит представитель Республики Беларусь. Кандидатуру Александра Клобука представили в среду, 16 сентября на восемнадцатом заседании Совета, которое из-за пандемии коронавируса прошло в удаленном формате, сообщили в Ростехнадзоре.

Также в рамках заседания члены Совета подвели итоги своей работы за последние два года, обсудили изменения в законодательстве своих стран в области регулирования промышленной безопасности на опасных производственных объектах, вопросы применения норм международного права и общих требований законодательства в области промбезопасности и перевод надзорной деятельности в цифровой формат на основе механизмов дистанционного контроля. Помимо этого говорили о формах и методах обучения, подготовки, переподготовки, аттестации и сертификации специалистов в этой сфере в странах Содружества и актуализации интернет-сайта.

Межгосударственный совет по промышленной безопасности (МСПБ) - это орган отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств по вопросам обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах. В него входят представители самих государств - Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Исполнительного комитета СНГ и Европейской экономической комиссии ООН. Традиционно один раз в пять лет назначается новый председатель Межгосударственного совета по промышленной безопасности, а также разрабатывается и принимается План сотрудничества в области обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах.