Биопрепараты открывают новые возможности для развития медицины

В последние годы в медицине все большее развитие получает производство и применение биологических препаратов.

Как правило, они предназначены для диагностики, лечения и профилактики наиболее сложных заболеваний, характеризующихся длительным прогрессирующим течением, - онкологических, системных воспалительных аутоиммунных, инфекционных, аллергических, сердечно-сосудистых, а также для профилактики и лечения реакции отторжения при пересадке органов и тканей.

Их производство осуществляется с использованием биотехнологических процессов и методов (в том числе ДНК-рекомбинантной технологии, технологии контролируемой экспрессии генов, кодирующих биологически активные белки в прокариотах и эукариотах, включая измененные клетки млекопитающих).

Трудности в разработке препаратов передовой терапии обусловлены сложной структурой препарата (живые клетки, генные материалы, каркас, матрица и пр.), невозможностью точного дозирования и установления оптимальных доз, малым количеством активного материала, высокой его чувствительностью к неблагоприятным факторам среды и коротким сроком его годности (часы, сутки). Действующее вещество биотехнологических/биологических препаратов обычно представлено биополимерами. Чаще всего это белок, который имеет сложную пространственную структуру.

В одну молекулу может входить до 1300 аминокислот, а также дополнительные молекулы, например, сахара. Эти сложные биополимеры имеют молекулярную массу, в сотни и даже тысячи раз большую, чем вещества, получаемые методом химического синтеза (малые молекулы). В их создании большое значение придается как самой формуле - молекуле, так и биотехнологическому процессу ее производства. Современные достижения биотехнологии позволили получить лекарственные препараты нового поколения на основе рекомбинантных белков, которые находят все более широкое применение в клинике. Создание новых высокоэффективных препаратов на основе генно-инженерных технологий позволяет вывести практическую медицину на качественно новый уровень.

Российские компании поставляют за рубеж различные вакцины, а также биоаналогичные лекарства, в том числе дорогостоящие

В России, как и в других странах мира, проводят серьезные научные исследования по использованию аутологичных и аллогенных клеток. Также в качестве перспективных рассматриваются мультипатентные мезенхимные стволовые клетки, обладающие хорошими ростовыми свойствами и способностью к репрограммированию. Перспективным направлением является направление, связанное с тканевой инженерией, созданием тканеинженерных конструкций для реконструктивной хирургии.

Для большинства производителей биопрепаратов характерен высокий уровень технологии и соблюдение всех требований надлежащей производственной практики (GMP) и правил ВОЗ. В России широко используется организация совместных с зарубежными странами производств биопрепаратов для выполнения отдельных производственных стадий.

Есть ряд препаратов, которые российские производители исторически производят и поставляют в отдельные страны. Это прежде всего вакцины - от желтой лихорадки, антирабическая, противогриппозные. Поставляются и биоаналогичные лекарственные препараты, в том числе дорогостоящие. В первую десятку стран-получателей российского экспорта входят страны бывшего Советского Союза: Узбекистан, Азербайджан, Украина, Монголия и др. В первой двадцатке направлений экспорта фигурируют Китай, Ангола, Ирак, Куба, Конго, Сирия. Всего же российские лекарства поставляются более чем в 100 стран. Суммарный объем экспортных поставок лекарств из России в 2019 году достиг 46 миллиардов рублей (в ценах с учетом таможенных сборов). Относительно 2018 года, поставки выросли на 13 процентов в денежном выражении.

Перспективным направлением фарминдустрии является разработка новых вакцин, поскольку вакцинация является единственным и эффективным средством профилактики инфекционных заболеваний. Разрабатываемые вакцины включают субъединичные, рекомбинантные векторные и ДНК-вакцины. Повышение эффективности и снижение или полную отмену побочных эффектов при вакцинации связывают с получением вакцин нового поколения. Среди них - микрокапсулированные, липосомные (липосомальные), рекомбинантные векторные, ДНК-вакцины и вакцины, содержащие продукты генов гистосовместимости.

Недавно Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Российская вакцина "Спутник V" не содержит самого коронавируса, человек не будет являться носителем вируса. Ее основа - это созданные в лаборатории специальные структуры (векторы-носители), которые содержат лишь генетический материал вируса. В ответ на встречу с ними иммунная система вырабатывает защитные антитела.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд уже получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Вслед за первой вакциной от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, в сентябре должна появиться вторая вакцина, которую разрабатывает ГНЦ "Вектор" в Новосибирске. Российские ученые также готовят вакцину, которая сможет защитить сразу и от вируса гриппа, и от нового коронавируса. Над уникальным препаратом работают сразу несколько групп.

Обозначенная в майском 2018 года указе президента РФ необходимость прорывного научно-технологического развития России и повышения продолжительности жизни населения к 2030 году до 80 лет во многом определяет современные требования к развитию фармотрасли. Сформированная с их учетом концепция новой программы "Фарма-2030" направлена на активную поддержку научных исследований и разработок для создания и активного продвижения на экспорт отечественных инновационных лекарств.

Сегодняшний уровень инновационного развития российского фармсектора пока невысок, что обусловлено факторами не только национального, но и общемирового характера. В условиях экономического кризиса, волатильности курса валют, международных санкций и других факторов большинство российских фармкомпаний не имеют финансовой возможности для создания инновационных лекарств. В настоящее время наука и практика предлагают наиболее короткий и экономичный процесс инновационной деятельности путем выявления новых показаний или разработки других лекарственных форм для уже зарегистрированного препарата, что может значительно повысить его ценность с учетом принципов персонализированной медицины.

По мере появления в разработке и на рынке биоаналоговых (биоподобных) препаратов растет внимание и к вопросам качества. Биоаналоги выходят на рынок, когда заканчивается срок действия патентов на оригинальные препараты. Для биопрепаратов в силу их сложности невозможно создать точную копию, как это делается при производстве дженериков химического синтеза.

Для доказательства сходства/подобия разработанного препарата с оригинальным (референтным) необходимо поэтапное проведение сравнительных исследований, начиная с оценки физико-химических характеристик и специфической биологической активности. Сокращение объема последующих доклинических и/или клинических исследований возможно только при условии предварительного доказательства высокой степени подобия качества разрабатываемого и оригинального препаратов.

Несмотря на постоянные усилия по разработке новых документов и обновления действующих, остаются проблемы, связанные со стандартизацией проведения испытаний качества биологических/биотехнологических лекарственных препаратов с использованием современных физико-химических и биологических методов. Требуют решения проблемы оценки качества современных биопрепаратов, так как каждый производитель использует только оборудование определенной фирмы без ссылки на возможность использования аналогичного оборудования; ведет оценку показателей качества с использованием только определенных тест-систем, стандартов, реагентов, линейных животных, линейных клеток, подчас отсутствующих в Российской Федерации. Поиск альтернативных путей решения этих проблем позволит своевременно обеспечивать практическое здравоохранение высококачественными биологическими препаратами.