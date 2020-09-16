Что изменится в федеральном бюджете на следующие три года

Устойчивость экономики страны, которой удалось добиться правительству, позволяет ему гарантировать исполнение всех социальных обязательств, уверен премьер-министр Михаил Мишустин. Но в трудные для экономики времена в этом должны поучаствовать все, поэтому в налоговую политику предложен ряд изменений. В целом следующий год для федерального бюджета будет переходным после пандемии, а в привычное русло бюджетная политика войдет в 2022 году.

Правительство на заседании в среду одобрило бюджетный пакет законопроектов, включая параметры главного финансового документа страны на 2021-2023 годы. До 1 октября он должен быть внесен на рассмотрение в Госдуму.

Подготовка бюджета велась в условиях серьезных финансовых вызовов, напомнил глава правительства: к действующим санкциям и низким нефтяным ценам добавились эпидемиологические риски. Но негативного сценария развития удалось избежать.

"В итоге нам удалось пройти по острию, по очень тонкой грани - когда надо было балансировать, решая одновременно важнейшие задачи безусловного выполнения всех социальных обязательств государства и выведения экономики на темпы роста и развития страны", - заявил премьер.

Так, проект федерального бюджета верстался исходя из базового прогноза развития экономической ситуации, следует из пояснительной записки к документу (есть у "РГ"). Этот сценарий подразумевает, что не будет второй волны пандемии коронавируса, восстановление мировой экономики будет затяжным, а все антироссийские санкции сохранятся.

С первой же волной коронавируса удалось справиться благодаря беспрецедентным антикризисным мерам, говорится в пояснительной записке. В первую очередь - не допустить неконтролируемого роста заболеваемости и смертности (это затянуло бы снятие ограничений), избежать высокого роста безработицы, обеспечить быстрое восстановление деловой активности. В результате российская экономика просела гораздо меньше, чем прогнозировалось, и меньше, чем в развитых странах. С 2021 года российская экономика начнет восстанавливаться - в том числе благодаря национальным проектам, отмечается в пояснительной записке.

"Теперь мы должны перейти к решению новых задач, и во главу угла по-прежнему ставится безусловное выполнение всех социальных обязательств государства перед людьми", - подчеркнул Мишустин. По его словам, та устойчивость экономики, которой удалось добиться, гарантирует выполнение всех социальных обязательств.

Основные идеи бюджета на следующую трехлетку - это качество жизни людей и конкурентоспособность страны. "Нельзя разрывать качество жизни, социальные обязательства, уровень жизни людей с возможностями страны и экономики в конкурентном мире", - указал глава кабмина.

В пакет законопроектов также вошли проекты бюджетов внебюджетных фондов, в которых заложено решение важнейших вопросов жизни людей. В частности, подчеркнул Мишустин, предусмотрены деньги на выплату и индексацию материнского капитала, обеспечение техническими средствами людей с ограниченными возможностями, сохранение льгот по уплате страховых взносов для ИП и компаний, где трудятся инвалиды.

- Важно помнить, что бюджет - это финансовый документ. Но это документ не о цифрах, он о людях, - обратил внимание премьер-министр. - Это документ, направленный на решение конкретных проблем жизни людей в нашей стране.

Главную оценку бюджетной политике правительства в итоге дадут люди

Он заметил, что некоторые крупные компании считают, что государство забирает деньги только у нефтяных компаний. "Это не так. Мы считаем, что в ситуации, когда трудно, все должны принимать участие в решении проблем, стоящих перед страной, перед людьми. Это наша осознанная политика", - заявил Мишустин. Так, правительство предложило несколько увеличить налогообложение ряда доходных отраслей. Для этого модифицируют параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов, пересмотрят параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысят плату за пользование природными ресурсами, индексируют ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции. Дополнительные доходы принесет пересмотр соглашений об исключении двойного налогообложения с рядом стран. При этом, как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, окончательных решений по поводу акцизов пока не принималось. "Разумеется, минфин действует сообразно обстоятельствам, которые сложились в результате беспрецедентной пандемии и мирового экономического кризиса, который был этой пандемией спровоцирован", - сказал он.

Также по инициативе президента до 15% будет повышена ставка НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей в год. Все средства, которые бюджет получит от этого, напомнил премьер, пойдут на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями.

В целом размер расходов трехлетнего бюджета будет увеличен по сравнению с тем, что планировалось до кризиса, заявил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов. Так, расходы на финансирование национальных проектов к 2023 году вырастут по сравнению с 2020 годом примерно на 40%, оценил он. Кроме того, особый акцент будет сделан на мерах по снижению бедности, подчеркнул министр. "Предусмотрено практически двукратное увеличение бюджетных ассигнований на финансирование пособий нуждающимся семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет", - сказал он. Предполагается, что существенно вырастут расходы на нацпроекты "Демография", "Образование", "Цифровая экономика", стимулирование экспорта. "Все то, что должно внести свой вклад в социальную поддержку граждан и стимулировать экономическое развитие", - подытожил Силуанов.

Повысившиеся расходы бюджета при сократившейся доходной базе сделали его дефицитным - такое положение сохранится на всю ближайшую трехлетку. При этом выпадающие доходы планируется финансировать в основном за счет наращивания заимствований - это увеличит госдолг до 20% ВВП. Как уже говорил Силуанов, в целом это безопасный уровень, но переступать за указанную черту было бы уже нецелесообразно. По словам министра финансов, в этом году дефицит бюджета составит 4,4% ВВП. Дальше он должен сокращаться - до 2,4% ВВП в 2021 году и составить около 1% ВВП с 2022 года. Также с 2022 года снова полностью начнет соблюдаться бюджетное правило, от которого пришлось отступить из-за наращивания расходов.

В итоге главную оценку бюджетной политике, по словам Михаила Мишустина, дадут люди. И вместе с финансированием важнейших проблем жизни населения кабмину требуется решить вопрос с эффективностью их использования. Ряд выделявшихся средств расходовались неэффективно. "Или вообще не расходовались - лежали мертвым грузом на бюджетных счетах", - заметил премьер. В кризис их перенаправили на решение приоритетов.

- Сегодня у нас стоит задача при формировании следующей трехлетки не допустить, чтобы средства расходовались неэффективно, а значит, нужна дополнительная гибкость, дополнительная возможность для правительства реагировать на те вызовы, которые будут появляться во время исполнения бюджета, - сказал Мишустин.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Роман Маркелов

Здоровье

Сигарету бросили на доходы

Расходы бюджета на борьбу с COVID-19 правительство собирается покрыть в числе прочих источников за счет резкого роста акциза на сигареты - сразу на 20%. По расчетам игроков рынка, в рознице пачка сигарет станет в среднем на 20 рублей дороже. Речь идет о подготовленном минфином проекте поправок в Налоговый кодекс. В пояснительной записке (есть у "РГ") говорится, что "с целью дополнительной мобилизации… доходов федерального бюджета в 2021 году предусмотрена ускоренная индексация (на 20%) ставок акцизов на сигареты и папиросы, как основной (специфической), так и минимальной составляющей".

Акцизные ставки на табак повышают почти ежегодно уже более 10 лет - эта мера воздействия на курящих отражена в нацпроектах "Демография" и "Здравоохранение". Но до сих пор акцизы повышали плавно. По текущей версии Налогового кодекса в 2021 году ставки акцизов на сигареты и никотинсодержащую продукцию (включая электронные сигареты) должны вырасти на 4%. Акцизная "атака" не нравится производителям и продавцам табака, поскольку акциз напрямую влияет на цену пачки сигарет. По оценкам рынка, средняя стоимость пачки легальных сигарет может подрасти до 140 рублей. В результате, считают участники рынка, увеличится приток нелегальной продукции.

Минздрав всегда заявлял о том, что акцизы на табак и алкоголь должны быть высокими. Два года назад тогдашний министр здравоохранения Вероника Скворцова критиковала низкие, по ее мнению, акцизные ставки и предлагала ввести ежегодную индексацию акцизов на крепкий алкоголь на 10%, а на табак - на 20%. Тогда темпы роста акцизов правительство решило не увеличивать. А сейчас "помогла" эпидемия. Так что в минздраве предложение минфина будет поддержано. По оценкам экспертов, повышение акцизов на табачную и никотинсодержащую продукцию приведет к сокращению потребления табака и связанной с ним заболеваемости и смертности. "Ежегодно около 300 тысяч смертей в России связаны с курением. При этом результаты многочисленных исследований показывают, что повышение акцизов и последующий рост розничных цен на сигареты и другую табачную продукцию приводит к заметному снижению потребления табака, - сообщил "РГ" замминистра здравоохранения Олег Салагай. - Это в первую очередь касается особенно женщин и подростков. В нашей стране, где акцизы на табак постепенно повышают уже в течение 10 лет, распространенность потребления табака сократилась с 39% в 2009 году до 28% в 2019-м. Что касается поступлений в государственный бюджет, то даже с учетом сокращения потребления табака доходы бюджета от акцизов, по данным экспертов, выросли за те же годы с 78,8 до 580 млрд рублей".

В минздраве считают, что акцизы на табак и другие средства курения - нагревательные системы, электронные сигареты и т.д, должны быть сопоставимыми. "Что касается прогнозов о том, что рост розничных цен на табачную продукцию из-за увеличения акцизных ставок приведет к росту нелегальных продаж табака, этому будет противодействовать вводимая в России государственная система маркировки. Она должна предотвратить риски незаконной торговли табаком", - заключил Салагай.

Подготовила Ирина Невинная