Закон Чувашской Республики от 15 сентября 2020 года № 63 "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Чувашской Республике на 2021 год"

Принят Государственным Советом Чувашской Республики 15 сентября 2020 года

Статья 1

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" установить величину прожиточного минимума пенсионера в Чувашской Республике в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год в размере 8035 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики О.Николаев







