Национальный проект "Здравоохранение" определил цифровизацию системы здравоохранения как одну из ключевых задач.

Она реализуется в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ". В структуру нацпроекта входит восемь федеральных проектов, на реализацию которых до 2024 года предусмотрено более 1,7 триллиона рублей. Из них на федеральный проект по цифровизации выделено около 10 процентов, то есть 170 миллиардов рублей. Задача цифровизации - получать структурированную, достоверную и оперативную информацию, которая необходима как врачам, так и специалистам в сфере управления. Переход на электронный документооборот оказался не только одной из самых сложных задач за многие десятилетия, но и крайне нетривиальной в плане перелома психологического восприятия и реформирования традиционной системы здравоохранения.

Серьезным вызовом стала необходимость формирования специализированного нормативно-правового пространства инновационного характера. Здравоохранение столкнулось с трудностями как на стадии его обсуждения, так и на стадии утверждения. Отрасль не первый год и с огромным нетерпением ждет нормативного документа по электронному медицинскому документообороту, который обеспечил бы легитимность применения электронных медицинских документов и полноценный переход к работе на основе безбумажной технологии.

Наша страна представляет собой крайне сложный объект для решения любой управленческой задачи. Неслучайно появился такой термин, как "цифровое неравенство", который отражал реальную ситуацию с оснащенностью, средствами коммуникации и решениями, реализуемыми на региональном уровне. Поэтому одномоментно внедрить единые требования к информационным системам регионов и медицинских организаций, а также требования по сбору и передаче данных было невозможно. Это обусловило появление большого количества разнообразных и разноуровневых локальных решений. Поэтому федеральному центру и регионам пришлось приложить огромные усилия для решения технических и технологических задач. В последние годы термин "цифровое неравенство" практически исчез.

Важнейшим решением по наведению порядка стало утверждение Минздравом России требований к функциональным возможностям информационных систем регионов, медицинских и фармацевтических организаций. Несмотря на то, что они ввели единые сроки их выполнения, различия в стартовых позициях регионов будут сказываться на уровне информатизации еще несколько лет.

170 миллиардов рублей предусмотрено на федеральный проект по цифровизации здравоохранения

Тем не менее за последние несколько лет изменилось отношение к самому понятию "цифровое здравоохранение". Скепсис сменился пониманием новых возможностей и удобств, которые обеспечивает информатизация как для населения, так и для профессионалов. Формируется культура работы в медицинских информационных системах, информационная поддержка воспринимается как средство улучшения качества и расширения возможностей лечебного процесса. Автоматизированный учет оказанных услуг позволяет повышать эффективность управленческих решений за счет понятного и объективного анализа результатов.

Основным пациент-ориентированным сервисом, предоставляющим большой спектр услуг гражданам, является суперсервис "Мое здоровье". Здесь уже возможны запись на прием к врачу и для прохождения диспансеризации и профосмотров; прикрепление к медицинской организации; подача заявления о выборе страховой мед организации; получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости. "Дорожная карта" предусматривает и доступ граждан к медицинским документам в электронной форме. Уже в этом году будут доступны: медицинская справка о допуске к управлению транспортным средством; направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию; медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях; врачебное профессионально-консультативное заключение. В суперсервисе "Мое здоровье" появятся электронные рецепты, разрабатываемые нашим институтом в рамках исполнения поручений президента РФ. Они станут ключевым элементом федерального регистра льготного лекобеспечения, который позволит вести учет, анализ, планирование и обеспечение потребностей населения в лекарствах.

Пандемия коронавируса выявила необходимость экстренно повысить оперативность получения консолидированных данных. Важнейшей задачей стал сбор оперативной информации о количестве и структуре заболевших. В короткие сроки - около двух недель - были созданы специализированный федеральный регистр и необходимые справочники, что позволило адекватно оценивать распространение заболевания и резервные возможности лечебных учреждений, формировать аналитические прогнозы. И это еще раз показало уже достигнутый уровень и перспективы цифровизации отрасли.

Ключевая задача сегодня - не только обеспечить врачам возможность использования современных информационных технологий, но и избавить их от тяжелой и затратной по времени бумажной работы, дублирования вносимой информации. Конечно, как многие глобальные проекты, федеральный проект по цифровизации сталкивается с традиционными проблемами - неравномерностью финансирования, дефицитом квалифицированных кадров и необходимостью учитывать изменения стратегии. Но цифровизация - это не смена носителя информации, не превращение формы или документа в своего цифрового аватара, это смена парадигмы, базовыми принципами которой становятся сохранность, преемственность и достоверность хранимой и передаваемой информации.

Успешная цифровизация отрасли будет способствовать достижению основных целей национального проекта "Здравоохранение"

По различным оценкам, в системе здравоохранения на сегодняшний день имеется от 300 до 700 учетных и отчетных форм, многие из которых многократно включают одну и ту же информацию, используют противоречивую и неунифицированную терминологию. Очевидно, что простой перенос этого "бумажного контейнера" в цифровое пространство противоречит базовым задачам информатизации. Для оптимизации документооборота необходимы последовательные усилия федерального центра в плане методического, юридического и нормативно-правового регулирования. Для этого требуется национальный диалог с привлечением широкого круга участников, включая представителей органов регионального управления, страховых организаций, органов медицинской статистики и медицинского сообщества.

Успешная реализация федерального проекта "Создание ЕЦК" будет способствовать достижению основных целей национального проекта "Здравоохранение": обеспечить конституционные права граждан в сфере здравоохранения; повысить квалификацию медицинских работников на основе непрерывного образования; улучшить медицинскую инфраструктуру и внедрить новую социальную модель поведения, основанную на заботе граждан о собственном здоровье. Все это в конечном итоге поможет снизить смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет к 2024 году.