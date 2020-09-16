ЦИК огласил результаты довыборов в Госдуму

Центризбирком на заседании в среду огласил официальные итоги дополнительных выборов в Госдуму по четырем одномандатным округам, которые также прошли в Единый день голосования.

Согласно постановлению комиссии, в Нижнекамском округе № 28 в Татарстане победителем стал Олег Морозов, в Сеймском округе № 110 в Курской области - Алексей Золотарев, в Лермонтовском округе № 147 в Пензенской области - Александр Самокутяев, в Ярославском округе № 194 - Андрей Коваленко. Самокутяев представляет "Справедливую Россию", остальные избранные депутаты - единороссы.

Как рассказал зампред ЦИК Николай Булаев, всего в этой кампании участвовал 31 кандидат от 9 партий, больше всего конкуренция оказалась в Ярославской области - 8 претендентов на один мандат.

"Кампания была абсолютно конкурентной, но вместе с тем проходила в обстановке взаимного уважения", - отметил он.

Обращений, требующих рассмотрения на уровне Центризбиркома, не поступало. Были жалобы в окружные комиссии, все они рассмотрены на этом уровне.

Булаев напомнил, что в Ярославской и Курской областях довыборы в Госдуму проходили не только традиционным образом, но и через интернет. Итоги онлайн-голосования выявили тех же победителей, что и на обычных участках.