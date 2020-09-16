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16.09.2020 16:34
Рубрика: Власть

Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси

Текст: Игорь Дунаевский

США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую и играют ключевую роль в подготовке антиправительственных протестов в этой стране. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, подчеркнув, что, по данным спецслужбы, "после начала массовых уличных выступлений американцы кратно нарастили финансирование белорусских антиправительственных сил". Речь идет о десятках миллионов долларов.

Нарышкин: Запад ошибается, считая, что миром можно управлять из Вашингтона

"В нынешних событиях в Белоруссии США играют ключевую роль, - отметил он в заявлении, опубликованном на сайте СВР. - Протестные акции с самого начала носят хорошо организованный характер и координируются из-за рубежа". По словам Нарышкина, Запад начал подготовку протестной активности задолго до выборов. Так, "только США в 2019 году и начале 2020 года по линии различных неправительственных организаций направили на организацию антиправительственных выступлений порядка 20 млн долларов", - рассказал глава СВР. Эти средства шли на формирование сети "независимых блогеров" и информационных аккаунтов в соцсетях, подготовку активистов. По данным СВР, "наиболее перспективные из них проходили обучение за рубежом, в частности в Польше, Литве и на Украине, где с ними занимались опытные американские инструкторы по "ненасильственным протестам".

Кроме того, Вашингтон "взял под плотную опеку" Светлану Тихановскую и других представителей оппозиции, раскручивая их в качестве "народных лидеров". При этом США требуют от европейских союзников давления на Минск с тем, чтобы власти Беларуси начали диалог с так называемым координационным советом по вопросам "передачи власти". "Фактически речь идет о плохо завуалированной попытке организовать очередную цветную революцию и антиконституционный переворот, цели и задачи которых не имеют ничего общего с интересами белорусских граждан", - резюмировал Нарышкин.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Беларусь Правительство Служба внешней разведки (СВР) Обстановка в Беларуси после выборов президента

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