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16.09.2020 20:00
Рубрика: Экономика

Большими глазами

Для беспилотников разработают компьютерное зрение
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8263)
К концу 2020 года у беспилотного транспорта должно появиться компьютерное зрение. Минтранс объявил тендер на разработку технологии, которая позволит считывать и корректно трактовать поступающие в беспилотник данные. Сумма проекта - 50 млн рублей.

Разработка будет проводиться в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". В одноименной организации уточнили, что тендер касается только железнодорожного транспорта. Будет разработан виртуальный полигон (симулятор), который будет имитировать различные условия на дороге, чтобы проверить, насколько корректно виртуальный машинист трактует поступающие сигналы. Это будет касаться и появления на железнодорожном полотне людей, и погодных условий, и даже попыток проникновения сторонних лиц в систему управления транспортом. Согласно тендерной документации, испытания завершатся к середине декабря.

Фото: Владимир Аносов
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Разработка компьютерного зрения - только часть комплексной работы, рассказали в пресс-службе РЖД. Беспилотные поезда должны иметь системы дистанционного управления с искусственным интеллектом, защищенными каналами связи и высокоточным позиционированием. Сейчас РЖД с партнерами и регуляторами тестируют беспилотный транспорт. Первый такой поезд был запущен год назад.

Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Минтранс

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