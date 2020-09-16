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16.09.2020 02:00
Рубрика: Экономика

Домам со спецсчетами помогут разобраться с капремонтом

Текст: Марина Трубилина
Рабочая группа, которая займется совершенствованием порядка финансирования и проведения капремонта в домах со спецсчетами, создана в Комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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"Сейчас мы сталкиваемся, к сожалению, с очень разнообразными и порой непонятными практиками при капремонте в домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах", - говорит руководитель Рабочей группы, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова. Например, когда собственники на накопленные на спецсчете деньги делают текущий ремонт вместо капитального или облагораживают придомовую территорию.

При этом в ряде регионов этот способ копить деньги на капремонт выбрали более 50% домов. "Им не хватает сейчас методологической поддержки, единой базы для обмена практиками, а также доступных инструментов финансовой поддержки", - отмечает Мамонова. Так, возможность оказания через Фонд содействия реформированию ЖКХ финансовой поддержки таким домам, когда они проводят энергоэффективный капремонт, хотя и существует, но широкого распространения не получила. Отдельно комиссия планирует прорабатывать вопросы предоставления кредитов владельцам спецсчетов для дополнительного финансирования ремонта.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Кроме того, предполагается формировать предложения по изменению законодательства, в том числе для защиты интересов собственников жилья. Обсуждаются такие предложения как разработка механизмов контроля целевого использования средств, накопленных на специальных счетах, стандартизация процессов и унификация документов, применяемых при проведении ремонта.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой

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