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16.09.2020 23:00
Рубрика: Власть

Мандаты доверия

"Единая Россия" убедительно победила на выборах-2020
Текст: Ксения Воронцова
Российская газета - Столичный выпуск № 209(8263)
Несмотря на то что избирательная кампания в этом году проходила в тяжелейших условиях пандемии, "Единая Россия" показала прекраснейшие результаты, получив две трети всех замещаемых депутатских мандатов на прошедших выборах. Итоги Единого дня голосования подвел в среду секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Выборы проходили в 83 субъектах РФ, всего велось более 9 тысяч избирательных кампаний, "Единая Россия" выдвинула кандидатов на 97% мандатов на всех уровнях.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Пандемия коронавируса оказала существенное влияние и на работу партии, сильно ударила по экономике, настроениям наших избирателей, социальному самочувствию", - отметил на заседании президиума генсовета Турчак.

"В каждом регионе, где проходили выборы в этом году, партия ставила перед собой определенные задачи по количеству мандатов, по качеству нашего депутатского корпуса. Могу сказать, что в общем и целом эти целевые показатели достигнуты. Мы взяли две трети всех замещаемых депутатских мандатов, на губернаторских выборах все наши кандидаты победили в первом туре", - подчеркнул он.

Турчак упомянул безоговорочную победу "единороссов" в Севастополе, Татарстане, Краснодарском крае. Особо отметил блестящий результат в Еврейской автономной области: секретарь регионального отделения Ростислав Гольдштейн набрал 82,5% голосов при явке более 70%. "Это один из самых высоких показателей по стране. Этот результат для нас дорогого стоит", - сказал он.

На дополнительных выборах в Госдуму "единороссы" выиграли три мандата - везде, где принимали участие. Секретарь генсовета выделил сложную кампанию в Ярославской области, где от "Справедливой России" выдвинулся экс-губернатор Анатолий Лисицын, которого в регионе хорошо знают. "Эта кампания - предмет нашей особенной гордости", - подчеркнул Турчак. Представитель "единороссов" Андрей Коваленко на начало августа имел узнаваемость - 27%, но за полтора месяца удалось переломить ситуацию.

В административных центрах партия получит 568 мандатов из 808 (70,3%). Лишь одна кампания прошла для "Единой России" неудачно - в Тамбове "единороссы" получили всего 20% по партийным спискам. При этом все показатели говорили о том, что партия должна победить. "Сейчас работает наша комиссия, изучает причины произошедшего. Безусловно, из этого случая будут сделаны выводы, в том числе кадровые", - заявил Турчак.

"Единая Россия" получила две трети всех замещаемых мандатов по итогам выборов

Он обратил внимание, что средняя явка в Единый день голосования составила около 43%, и поблагодарил избирателей - всех, вне зависимости от политических взглядов и предпочтений, кто проголосовал, проявил интерес к выборам. Также сказал спасибо и кандидатам, членам избирательных штабов в регионах, сторонникам и волонтерам.

Андрей Турчак отметил, что по сути единый день голосования в 2020 году входит в единый двухлетний электоральный цикл, кульминацией которого станут выборы в Государственную Думу. Предстоит много работы, сказал он. "Наша цель - конституционное большинство, то есть более 300 мандатов в новом парламентском созыве. Задача сложная, но на минувших выборах был сделан важный шаг в этом направлении", - резюмировал секретарь генсовета.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия" Единый день голосования-2020

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