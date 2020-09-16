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16.09.2020 10:44

Экономика КНР продолжает стабильно восстанавливаться

В августе китайская экономика показала продолжительный рост ключевых показателей. Об этом свидетельствуют последние статистические данные, опубликованные 15 сентября Государственным статистическим управлением КНР. Стране удалось преодолеть негативное влияние как эпидемии COVID-19, так и наводнений во многих районах страны, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В августе наметились активные перемены, свидетельствующие о стабильном социально-экономическом восстановлении в стране. Это также хорошая новость для всего мира, поскольку рост Китая означает появление предпосылок и формирование условий для восстановления глобальной экономики. В связи с этим недавно международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в очередной раз скорректировало свою оценку роста ВВП КНР на 2020 год - с 1,2 до 2,7%.

С того момента, как 14 мая 2020 года Компартия Китая на совещании членов постоянного комитета Политбюро впервые выдвинула стратегию "сформировать новую обстановку развития за счет содействия двойной (внутренней и внешней) экономической циркуляции", эта стратегия уже стала основным принципом и главным направлением и комплексом практических действий в стране по социально-экономическому восстановлению и развитию. Также стратегия стала основой укрепления благосостояния и счастья народа и реагирования на внешние перемены и вызовы.

В августе в крупной промышленности Китая рост высокотехнологичного производства оказался значительно быстрее, чем общий рост промышленного сектора. С января по август инвестиции в высокотехнологичный сектор также продолжали расти более быстрыми темпами.

При том, что "приоритет отдается внутренней циркуляции", речь не идет о политике "закрытых дверей". Суть в раскрытии потенциала внутреннего спроса и потребления для лучшего взаимодействия внутреннего и международного рынков, использования ресурсов внутри страны и за рубежом. Это позволяет реализовать более устойчивое и продолжительное развитие экономики. Чрезвычайно важно добиться "двойной циркуляции" как внутри страны, так и за рубежом.

Вместе с тем, текущие изменения в экономике Китая - это в основном восстановительный рост. Темпы роста большинства экономических показателей все еще ниже, чем за тот же период прошлого года. В сочетании со сложной международной обстановкой и распространением COVID-19 по всему миру, а также учитывая долгосрочные структурные противоречия, накопленные в стране, китайская экономика по-прежнему испытывает большое давление.

Несмотря на это, исходя из имеющихся тенденций, Китай сможет преодолеть трудности, добиться устойчивого восстановления и придать энергию и стабильность не только внутренней, но и глобальной экономике.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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