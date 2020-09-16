Эксперты: Новые партии составляют конкуренцию парламентской оппозиции

Новые партии составляют эффективную конкуренцию парламентской оппозиции, на результаты "Единой России" они не влияют. Такое мнение высказала руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова, говоря об итогах прошедшего Единого дня голосования.

Напомним, 11-13 сентября в России прошел Единый день голосования. В 11 субъектах Федерации выбирали депутатов региональных заксобраний. Везде первые места получила "Единая Россия". Три недавно созданные партии - "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и "За правду" - смогли пройти в парламенты нескольких регионов. Теперь они имеют право участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей.

"Мы видим некоторое влияние новых игроков, новых партий, которые вышли на политический рынок. И мы видим достаточно серьезное ослабление партий парламентской оппозиции. На показатели "Единой России" новые партии не влияют", - отметила эксперт на круглом столе в Экспертном институте социальных исследований, говоря о парламентских выборах в регионах.

По мнению эксперта Центра политической культуры Алексея Чеснакова, единороссы провели очень сильную кампанию. Политолог предположил, что если посчитать количество мандатов, полученных партией по всем направлениям, по всем спискам, то "Единая Россия" могла бы получить большинство, если бы выборы в Государственную Думу состоялись сегодня. "А если учитывать одномандатных кандидатов - то и конституционное большинство", - отметил он.

Согласен с таким мнением и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Парламентские партии по итогам Единого дня голосования остались в своих электоральных нишах, с некоторыми потерями, добавил он.