Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку туберкулеза, которая будет серьезней по своим масштабам и последствиям, заявила главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева, отметив, что сейчас важно ее предупредить.

Она рассказала, что в России профилактикой туберкулеза на протяжении последних лет была высокая скрининговая выявляемость: в 99% случаев туберкулез диагностировался на ранних стадиях, что позволило значительно снизить динамику распространения инфекции. За последние шесть лет заболеваемость упала на 35%, а смертность - более чем на 50%. Однако профилактические скрининговые мероприятия из-за COVID-19 были приостановлены, как результат - в первой половине года выявлено в два раза меньше случаев туберкулеза, чем за аналогичные периоды прошлых лет. "Эксперты считают, что мы могли упустить существенную долю больных, а это может обернуться ростом заболеваемости и смертности от туберкулеза", - констатировала она.

Как отметила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, аналогичная ситуация складывается во всем мире. Так, по данным ВОЗ, ежегодно в мире туберкулезом заболевают более 10 млн человек, 1,5 млн из которых погибают. Для сравнения, коронавирус за все время унес жизни менее миллиона человек из 25 млн, которые им заразились. Ситуацию по профилактике этого заболевания на следующей неделе обсудят министр здравоохранения России Михаил Мурашко и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В Сибири, на Дальнем Востоке и Урале риск заболеть туберкулезом выше

Выше, чем в среднем по России, заболеваемость туберкулезом сегодня отмечается в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Относительно неблагоприятная обстановка складывается в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях и Тыве, что сложилось исторически: в этих регионах находились места лишения свободы, поэтому в них сконцентрировано наибольшее число заболевших. Профилактикой заболевания в детском возрасте по-прежнему остается вакцинация. Прививка БЦЖ делается в роддоме, к году в России прививаются до 95% детей. Однако устойчивый иммунитет после нее сохраняется на протяжении первых семи лет. Ревакцинация против туберкулеза сейчас не проводится.