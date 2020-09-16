Новости

Турчак: "Единая Россия" получила две трети мандатов по итогам выборов 18:02
Тренер "Спартака" дисквалифицирован на 6 матчей после игры с ЦСКА 17:54
Эксперты: Новые партии составляют конкуренцию парламентской оппозиции 17:50
Зарплаты ректоров пересчитают 17:45
Лукашенко: США десять лет готовили дестабилизацию Беларуси 17:43
Стало известно, когда замкнется Большое кольцо московского метро 17:42
Астрахань отметит 180-летие Чайковского большим музыкальном марафоном 17:26
В воскресенье в столице перекроют движение транспорта 17:23
Вышел трейлер комедийного хоррора "Любовь и монстры" 17:18
Компания-владелец фургона погибшего Сергея Захарова оспорила приговор Ефремову 17:18
Минск: БГУ представит в Петербурге свои научно-технические разработки 17:14
В Ростове осудили участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир" 17:13
В Словении деревянную статую Меланьи Трамп заменили бронзовой 17:10
Новый премьер Японии выступил за стабильные отношения с Россией 17:03
МВД опровергло задержание целого отдела полиции Псковской области 17:02
СК начал проверку после обнаружения младенца на лавочке в Подмосковье 16:40
Курган остался без света из-за аварии 16:36
Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси 16:34
Иркутск в этом году сможет избежать подтоплений 16:32
Лукашенко предложил России провести новые военные учения 16:29
В Петербурге льготникам запретят покупать больше одного проездного 16:29
Зеленский назвал нейтральной позицию Украины по ситуации в Беларуси 15:45
Историк Соколов планировал жениться на Ещенко за месяц до ее убийства 15:44
Вышел трейлер комедийного сериала "Лунная база 8" 15:40
Силуанов: Дефицит бюджета в 2021 году снизится до 2,4% ВВП 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
В "РГ" обсудят развитие экологического туризма
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Названы профессии, где рост зарплат серьезно обогнал инфляцию
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
Как можно и нужно самостоятельно себя обследовать
16.09.2020 17:53
Рубрика: Общество

Дело не из легких

Эксперты предрекли вспышку туберкулеза на фоне коронавируса
Текст: Елена Манукиян
Пандемия коронавируса может спровоцировать вспышку туберкулеза, которая будет серьезней по своим масштабам и последствиям, заявила главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева, отметив, что сейчас важно ее предупредить.

Она рассказала, что в России профилактикой туберкулеза на протяжении последних лет была высокая скрининговая выявляемость: в 99% случаев туберкулез диагностировался на ранних стадиях, что позволило значительно снизить динамику распространения инфекции. За последние шесть лет заболеваемость упала на 35%, а смертность - более чем на 50%. Однако профилактические скрининговые мероприятия из-за COVID-19 были приостановлены, как результат - в первой половине года выявлено в два раза меньше случаев туберкулеза, чем за аналогичные периоды прошлых лет. "Эксперты считают, что мы могли упустить существенную долю больных, а это может обернуться ростом заболеваемости и смертности от туберкулеза", - констатировала она.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Россия готовится к сезону гриппа, продолжая борьбу с COVID-19

Как отметила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, аналогичная ситуация складывается во всем мире. Так, по данным ВОЗ, ежегодно в мире туберкулезом заболевают более 10 млн человек, 1,5 млн из которых погибают. Для сравнения, коронавирус за все время унес жизни менее миллиона человек из 25 млн, которые им заразились. Ситуацию по профилактике этого заболевания на следующей неделе обсудят министр здравоохранения России Михаил Мурашко и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В Сибири, на Дальнем Востоке и Урале риск заболеть туберкулезом выше

Выше, чем в среднем по России, заболеваемость туберкулезом сегодня отмечается в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Относительно неблагоприятная обстановка складывается в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной области, Кемеровской, Иркутской, Свердловской областях и Тыве, что сложилось исторически: в этих регионах находились места лишения свободы, поэтому в них сконцентрировано наибольшее число заболевших. Профилактикой заболевания в детском возрасте по-прежнему остается вакцинация. Прививка БЦЖ делается в роддоме, к году в России прививаются до 95% детей. Однако устойчивый иммунитет после нее сохраняется на протяжении первых семи лет. Ревакцинация против туберкулеза сейчас не проводится.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном повышении акцизов
Директор СВР: США играют ключевую роль в протестах в Беларуси
За сутки в России подтверждено 5670 случаев COVID-19 в 84 регионах
Германия хотела откупиться от США для снятия санкций с "Северного потока-2"
Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе
Академик РАН Румянцев: С помощью вакцины мы сможем оборвать пандемию
Пять школьных предметов, по которым может измениться ЕГЭ в 2021 году