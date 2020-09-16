Двукратная чемпионка мира, серебряная медалистка Олимпиады фигуристка Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе и продолжит подготовку на хорошо знакомом катке "Хрустальный".

Напомним, что именно под руководством Этери Георгиевны Медведева сделала себе имя. Однако после того, как уступила "золото" Пхенчхана другой, более юной ученице своего тренера Алине Загитовой, решила кардинально сменить обстановку - уехала в Канаду к Брайану Орсеру. Тот трансфер не прошел тихо и мирно, но на этот раз расстаться с наставником удалось без конфликтов.

- Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу, - приводит слова Медведевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - Мы начинаем с Этери Георгиевной тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат.

Из-за временного закрытия границ последние месяцы Медведева тренировалась в Москве. Ей помогали Татьяна Тарасова и Елена Буянова. Орсер участвовал в тренировках посредством видеосвязи. Так же, "через телефон", он наблюдал за выступлением Медведевой на контрольных прокатах сборной в минувшие выходные. По их итогам стало понятно, что 20-летняя фигуристка далека от идеальной формы.

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В короткой программе под вальс Арама Хачатуряна "Маскарад", Женя многим понравилась - и с точки зрения техники, и презентации. Но вот произвольную программу по мотивам шоу "Alegria" цирка Cirque du Soleil она провалила. Медведева без ошибок исполнила лишь четыре прыжковых элемента из семи.

- За время своей карьеры я поняла, что неудачные контрольные прокаты не означают, что сезон начнется так же плохо, - Женя убеждала журналистов, что не сильно расстроена.

Что ж, первые соревнования для Медведевой стартуют уже в конце недели. Это будет Кубок России в Сызрани.