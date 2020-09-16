Напомним, что именно под руководством Этери Георгиевны Медведева сделала себе имя. Однако после того, как уступила "золото" Пхенчхана другой, более юной ученице своего тренера Алине Загитовой, решила кардинально сменить обстановку - уехала в Канаду к Брайану Орсеру. Тот трансфер не прошел тихо и мирно, но на этот раз расстаться с наставником удалось без конфликтов.
- Я очень благодарна Брайану за понимание и проделанную работу, - приводит слова Медведевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. - Мы начинаем с Этери Георгиевной тренировки. Будем работать и стараться показать максимально возможный результат.
Из-за временного закрытия границ последние месяцы Медведева тренировалась в Москве. Ей помогали Татьяна Тарасова и Елена Буянова. Орсер участвовал в тренировках посредством видеосвязи. Так же, "через телефон", он наблюдал за выступлением Медведевой на контрольных прокатах сборной в минувшие выходные. По их итогам стало понятно, что 20-летняя фигуристка далека от идеальной формы.
В короткой программе под вальс Арама Хачатуряна "Маскарад", Женя многим понравилась - и с точки зрения техники, и презентации. Но вот произвольную программу по мотивам шоу "Alegria" цирка Cirque du Soleil она провалила. Медведева без ошибок исполнила лишь четыре прыжковых элемента из семи.
- За время своей карьеры я поняла, что неудачные контрольные прокаты не означают, что сезон начнется так же плохо, - Женя убеждала журналистов, что не сильно расстроена.
Что ж, первые соревнования для Медведевой стартуют уже в конце недели. Это будет Кубок России в Сызрани.