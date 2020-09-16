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16.09.2020 18:57
Рубрика: Спорт

Катается как раньше

Медведева вернулась к Тутберидзе
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 209(8263)
Двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Официального подтверждения от Федерации фигурного катания на коньках России пока нет. Но представители центра спорта и образования "Самбо-70" сообщили РИА Новости, что спортсменка уже провела первую тренировку на льду катка "Хрустальный", где работает команда Тутберидзе.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Напомним, что именно под руководством Этери Георгиевны Медведева завоевала все свои главные медали. Однако после того, как уступила "золото" Олимпиады другой ученице тренера Алине Загитовой, решила кардинально сменить обстановку - уехала в Канаду к Брайану Орсеру.

Из-за коронавирусных ограничений последнее время Медведева тренировалась в Москве, общаясь с Орсером и ставя программы по видеосвязи. На контрольных прокатах сборной в минувшие выходные стало понятно, что фигуристка далека от идеальной формы.

Спорт Фигурное катание

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