Двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.

Официального подтверждения от Федерации фигурного катания на коньках России пока нет. Но представители центра спорта и образования "Самбо-70" сообщили РИА Новости, что спортсменка уже провела первую тренировку на льду катка "Хрустальный", где работает команда Тутберидзе.

Напомним, что именно под руководством Этери Георгиевны Медведева завоевала все свои главные медали. Однако после того, как уступила "золото" Олимпиады другой ученице тренера Алине Загитовой, решила кардинально сменить обстановку - уехала в Канаду к Брайану Орсеру.

Из-за коронавирусных ограничений последнее время Медведева тренировалась в Москве, общаясь с Орсером и ставя программы по видеосвязи. На контрольных прокатах сборной в минувшие выходные стало понятно, что фигуристка далека от идеальной формы.