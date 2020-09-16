Фальков: Все вузы РФ снизили стоимость обучения до уровня прошлого года

Выполняя рекомендацию Минобрнауки, все вузы РФ скорректировали стоимость обучения до уровня прошлого года. Об этом сообщил на правительственном часе в Госдуме министр Валерий Фальков.

На фоне ситуации с пандемией коронавируса важно поддержать студентов - в связи с этим и были даны рекомендации вузам, пояснил Фальков. В итоге подавляющее большинство вузов прислушалось к этой рекомендации. Но часть образовательных учреждений по разным причинам все же повысили стоимость, и в министерстве в августе "приняли соответствующие меры", рассказал Фальков.

- На сегодняшний день во всех вузах стоимость обучения скорректирована до уровня 2019 года, - подчеркнул он.

Частью пакета мер поддержки студентов также стала впервые реализуемая программа трудоустройства студентов на базе университетов, добавил он. 149 вузов приняли в ней участие, было трудоустроено 16 тысяч - они, например, работали цифровыми ассистентами, были заняты в реализации образовательных программ для населения и т.п.

А еще студенты летом могли подработать в медучреждениях, на стройках, при организации летнего отдыха детей и т.п. Работа была учтена как прохождение практики, отметил Фальков.