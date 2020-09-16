Финал конкурса "Мисс Беларусь-2020" пройдет в сентябре

Полуфинал национального конкурса "Мисс Беларусь-2020" должен был пройти еще в марте, а финал должен был состояться в мае. Теперь сообщается, что финал перенесен на сентябрь.

- Я смотрю, а можно ли с этим человеком работать в дальнейшем, - рассказывает народный артист Беларуси, лауреат премии Союзного государства-2020 в области литературы и искусства, член жюри, режиссер Александр Ефремов. - У меня идет постоянный поиск героев. Смотрю, есть ли здесь моя будущая героиня. В Беларуси очень красивые девушки.

Сможете ли похудеть, накачать мышцы или подтянуть иностранный? Эти вопросы члены жюри часто задавали, ведь будущая обладательница титула однозначно должна быть лучшей версией себя. Даже те, кто проходит в финал, словно алмазы, нуждаются в огранке.

Конкурс "Мисс Беларусь" проводится с 1998 года один раз в два года. Наиболее любимая "Мисс" Ольга Хижинкова, победительница 2008 года, сегодня педагог в "Национальной школе красоты" и волонтер в сфере зоозащиты. В 2018-м корону получила Мария Василевич, студентка БГЭУ, а сейчас депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Помимо титула первой красавицы Беларуси и переходящей короны из белого золота, фианитов и топазов, "Мисс Беларусь" получит денежный приз (более 12 тысяч белорусских рублей - около 350 тысяч российских рублей) и авто.

Титул "Мисс Беларусь" не только дает бонусы, но и накладывает ограничения: по условиям участия в конкурсе в течение двух лет победительница не имеет права выходить замуж.