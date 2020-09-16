Форум регионов Беларуси и России соберет около 250 человек

В минувший вторник в верхней палате белорусского парламента в формате видеоконференции прошло совместное с российской стороной заседание оргкомитетов по подготовке и проведению VII Форума регионов Беларуси и России. Форум пройдет 28-29 сентября в Минске и Минской области.

Президент РФ выделит Беларуси кредит в размере 1,5 млрд доларов Ожидается, что в пленарном заседании примут участие около 250 человек с белорусской и российской сторон. Участников ждет совместное заседание деловых Советов Беларуси и России, экспертная сессия высокого уровня. Важной частью программы станет заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации по межрегиональному сотрудничеству. В рамках форума планируется заключить контракты на сумму порядка 750 миллионов долларов. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко. Депутат уточнил, что наиболее крупный контракт планируется заключить между ОАО "Могилевхимволокно" и российским предприятием "Авангард" - на сумму свыше 30 миллионов долларов. К слову, первый Форум регионов Беларуси и России состоялся в 2014 году тоже в белорусской столице.

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