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Фото: Евгений Петросян впервые показал своего второго ребенка

Новости
    16.09.2020, 12:34
Текст:   Олег Усков
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова/ РИА Новости

75-летний советский, российский писатель-юморист, телеведущий и король отечественного стендапа Евгений Ваганович Петросян впервые опубликовал в Instagram фото своего второго ребенка.

"А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян!" - подписал артист снимок с торжествующим бутузом. Под ним - массовые поздравления.

Мать Вагана - молодая помощница Народного артиста РФ Татьяна Брухунова, родившая комику наследника в одном из медицинских центров ОАЭ.

Телеведущий и Брухунова, ставшая пятой женой артиста, расписались в декабре прошлого года.

Напомним: у заслуженного комика есть дочь от первого брака Виктория Петросянц, которая после замужества живет в США, на Манхэттене. Виктория подарила Петросяну двух внуков. Кроме того, в этом году у Евгения Вагановича появился и правнук.

Ранее сообщалось о недвижимости Петросяна в Сочи.

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