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16.09.2020 21:18
Рубрика: Экономика

ФРС США сохранила нулевую процентную ставку

Текст: Роман Маркелов
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, оставила диапазон базовой процентной ставки без изменений - на минимальном уровне 0-0,25%. Это было последнее заседание регулятора перед президентскими выборами в США в ноябре и первое с момента объявления о переходе к таргетированию средней инфляции.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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В своем заявлении регулятор вновь указал на серьезное влияние пандемии коронавируса на мировую экономику и экономику США. Экономическая активность и занятость в последние месяцы повысились, но остаются значительно ниже уровня начала года, отмечает Федрезерв. Слабый спрос и снизившиеся цены на нефть сдерживают инфляцию. Общие финансовые условия улучшились за последние месяцы, отчасти благодаря мерам политики по поддержке экономики и кредитования домохозяйств и предприятий США, говорится в релизе.

Дальнейшая динамика экономики будет существенно зависеть от распространения вируса, подчеркивают в ФРС. Пандемия будет по-прежнему оказывать давление на экономическую активность, занятость и инфляцию в ближайшем будущем и представлять значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе, указывает регулятор.

Также в ФРС будут стремиться к инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. Поскольку инфляция будет постоянно ниже этой цели, Федрезерв будет стремиться к тому, чтобы инфляция умеренно превышала 2% в течение некоторого времени, чтобы выйти на средний уровень роста потребительских цен в 2%.

В конце августа председатель ФРС США Джером Пауэлл фактически заявил о смягчении цели по инфляции. Теперь Федрезерв будет стремиться к тому, чтобы в перспективе инфляция в среднем находилась на уровне 2% - то есть теперь допускается и превышение этого уровня. Ранее инфляция в 2% считалась ФРС своего рода границей, за которую нельзя переступать.

Анонсированная смена курса отражает обеспокоенность Федрезерва уровнем инфляции в стране, стабильно отстающей от обозначенной регулятором цели в 2%, говорит аналитик "ВТБ Капитала" Нил Маккиннон. Ранее ФРС называла такое отставание временным, прогнозируя постепенное возвращение инфляции к целевому уровню. Федрезерв впервые установил цель по инфляции в 2% в 1996 году, и с тех пор "неформально" рассматривал данное значение как уровень, отвечающий задаче поддержания стабильности цен - хотя никакие теоретические выкладки не подтверждают (как и не опровергают) правильность именно такой выбранной цели, указывает Маккиннон.

Фото: iStock
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Еще до начала пандемии Пауэлл признал, что отставание инфляции от цели начинает выглядеть все более устойчивым, отражая как влияние структурных факторов, так и циклический дефицит спроса. Такое же отставание в своих экономиках фиксируют и другие ведущие центробанки, прежде всего Банк Японии и Европейский центробанк (ЕЦБ), несмотря на реализованные и реализуемые программы количественного смягчения, а в случае ЕЦБ - еще и масштабное вливание ликвидности в банковскую систему. "Наблюдаемые дезинфляция и дефляция особенно наглядно иллюстрируют неудачный опыт Японии, центробанк которой с 1980-х годов выступает в авангарде нетрадиционной монетарной политики. Следует признать, что как инструмент стимулирования инфляции и борьбы с "дезинфляционной ментальностью" бизнеса и домохозяйств политика Банка Японии продемонстрировала полную несостоятельность", - говорит Маккиннон.

Денежно-кредитная политика американских властей в течение десятилетий носила ультрамягкий характер, постоянно подпитывая рост котировок рисковых активов и позволяя рынкам акций раз за разом обновлять исторические максимумы, а доходностям американских облигаций (как государственных, так и корпоративных) падать все ниже и ниже, отмечает аналитик. Кроме того, ультрамягкая денежно-кредитная политика способствовала стремительному росту долговой нагрузки, что в конечном итоге привело к формированию долгового суперцикла.

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