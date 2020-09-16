Компания "Газпром" может стать единым оператором программ газоснабжения и газификации - президент поручил правительству проработать этот вопрос.

На встрече с главой компании Алексеем Миллером в Кремле Владимир Путин заметил, что Счетная палата докладывала об определенных проблемах, связанных с синхронизацией работы "Газпрома" и региональных и муниципальных властей при реализации программы газификации. В ответ Миллер предложил сделать "Газпром" единым оператором программ газоснабжения и газификации: компания смогла бы полностью строить газопроводы-отводы, межпоселковые газопроводы, строить дополнительно внутрипоселковые газопроводы и так называемые газопроводы последней мили.

"До потребителей, до домохозяйств?" - уточнил Путин. "До земельного участка, до домового хозяйства", - ответил собеседник.

Во-первых, это ускорило бы темпы газификации, считает Миллер, а во-вторых, позволило бы регионам выделить больший объем финансирования в рамках своего бюджета на теплоэнергетику, на котельные. Такой подход позволил бы перераспределить бюджетные средства среди регионов и планировать "от конечного потребителя". "Газпром" в этом случае не создавал бы избыточные мощности, в частности в газопроводах-отводах. Процент загруженности газопроводов-отводов у нас, к сожалению, не очень высокий", - обосновал докладчик.

Глава государства согласился поручить правительству проработать вместе с "Газпромом" это предложение.

Президент также попросил рассказать о подготовке к отопительному сезону. Все идет в строгом соответствии с планом-графиком работ, заверил Миллер. На начало периода отбора оперативный резерв газа в подземных хранилищах России составит 72,3 млрд кубометров. При этом сохранится суточный рекордный показатель отбора - 843,3 млн кубометров газа в сутки. "Газпром" также закачает почти 9 млрд кубометров газа в подземные хранилища в Европе.

Один из самых главных социальных проектов - программы газоснабжения и газификации с регионами. В 2020 году объем финансирования со стороны "Газпрома" был увеличен более чем в 1,6 раза, объем инвестиций предусмотрен в размере 56 млрд рублей - на 22 млрд больше, чем в 2019 году.

Заканчивается работа по подготовке и подписанию пятилетних программ газоснабжения и газификации с 67 регионами

"Будет построено 2350 километров линейных газопроводов, газифицировано 319 населенных пунктов и построено 410 котельных. Уровень газификации по стране на конец этого года составит 71,4 процента", - доложил глава компании. При этом в 11 регионах газификация будет полностью завершена.

Заканчивается работа по подготовке и подписанию пятилетних программ газоснабжения и газификации с 67 регионами. "Это следующая наша пятилетка", - пояснил Миллер. В ее рамках должно быть предусмотрено увеличение финансирования со стороны "Газпрома" на программы газоснабжения и газификации почти в три раза - 526,1 млрд рублей. За пять лет будут построены 24,4 тысячи километров, газифицированы 3632 населенных пункта, уровень газификации выйдет на уровень 74,7 процента. К концу 2025 года еще в 24 регионах полностью завершится газификация, сказал Миллер. Итого - 35 регионов.

Новая пятилетка носит ярко выраженный социальный характер, и это главное отличие от работы прошлых лет, при этом газификации села будет уделяться самое пристальное внимание, сообщил глава "Газпрома".

"Можно абсолютно точно сказать, что в 2020 году "Газпром" поставит в дальнее зарубежье объем газа, который войдет в пятерку лучших показателей за всю историю поставки", - также заявил Алексей Миллер.

Глава компании доложил о работе по монгольскому участку газопровода "Сила Сибири - 2". "Вы дали поручение по "Силе Сибири - 2" начать проектно-изыскательские работы. Мы начали ПИРы и одновременно, конечно же, начали работу по монгольскому участку", - сообщил он.

В рамках видеоконференцсвязи с премьер-министром Монголии подписан меморандум о намерениях по созданию компании специального назначения, задача которой - разработать технико-экономическое обоснование маршрута и выбора трассы газопровода. В I квартале 2021 года можно уже будет обсудить результаты этой работы.

Реализация проекта позволит соединить газотранспортные мощности на западе с мощностями на востоке и даст новые возможности для газификации Восточной Сибири и Забайкалья. "Это новый экспортный коридор с мощностью до 50 млрд кубометров газа и возможность поставлять газ с Ямала не только на европейский рынок, но и на азиатский", - заключил глава "Газпрома" Алексей Миллер.