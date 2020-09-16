Где смотреть в России премию Emmy

Премия Emmy, которая отмечает выдающиеся достижения на телевидении, состоится в этом году, несмотря на все сложности, о чем мы писали ранее. Церемония образца 2020 будет посвящена тому, что телевидение стало своего рода спасательным кругом и развлечением для людей, застрявших дома во время карантина. Ведущий Джимми Киммел выйдет в прямой эфир со сцены Staples Center. Зрителей в зале не будет. Красной дорожки - тоже.

Продюсеры держат в секрете, как именно будет выглядеть церемония, но обещают не менее 140 прямых включений по всему миру. При этом будут сюрпризы, эксперименты и никакого дресс-кода: кто-то может выходить в прямой эфир в пижаме, а кто-то в вечернем платье.

Рекордсменом этого года стал мини-сериал "Хранители". Проект HBO - первый из сериалов канала и сервиса, посвященный супергероям, получил 26 номинаций. Из комедий лидирует "Удивительная миссис Мейзел" (20 номинаций). По 18 номинаций у сериалов "Озарк" и "Наследники". Всего в номинациях представлены такие сериалы, как "Хранители", "Наследники", "Белая ворона", "Лучше звоните Солу", "Убивая Еву", "Умерь свой энтузиазм", "Безупречный", "Черная комедия", "Эйфория", "Рами", "Черный понедельник", "Я знаю, что это правда", "Большая маленькая ложь", "Мир Дикого Запада", "Как избежать наказания за убийство", "Чужак", "Черное зеркало", "Аполло", "Мы здесь", "Футболисты", "Силиконовая долина", "Екатерина Великая", "Заговор против Америки", "Макмиллионы" и "События прошлой недели с Джоном Оливером" и другие.

Российские зрители смогут посмотреть прямой эфир Emmy на канале Amedia Premium в ночь с воскресенья, 20 сентября, на понедельник, 21 сентября. Начало необычной красной дорожки - в 2:30. Сама церемония начнется ровно в 3 часа ночи и продлится три часа. 21 сентября вся церемония будет доступна в записи на ресурсе Amediateka. Комментировать мероприятие будет один из лучших знатоков сериалов в стране - Егор Москвитин (кинокритик, телеобозреватель "Медузы", программный директор фестиваля сериалов "Пилот" и преподаватель Московской школы кино) и Ирина Чеснокова (актриса, блогер, продюсер проекта "Бар в большом городе")