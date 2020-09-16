Генсек ООН: Вспышка коронавируса выходит из-под контроля

Вспышка коронавируса выходит из-под контроля. С таким заявлением выступил генсек ООН Антониу Гутерриш на открытии 75-й сессии Генассамбели ООН в Нью-Йорке.

Собственно, сам контекст пандемии становится определяющим для повестки нынешней юбилейной сессии. По словам генсека, которого цитирует РИА Новости, COVID-19 остается главным вызовом глобальной безопасности. Согласно неутешительным прогнозам, скоро по всему миру можно будет констатировать более миллиона смертей, вызванных "короной".

Гутерриш убежден, что вакцина хотя и не сможет стать панацеей от этой напасти, однако заметно повысит качество жизни людей. Поэтому нагнетание фейков и страхов вокруг вакцинирования недопустимо. Следующий год, очевидно, станет показательным и критически важным в глобальной борьбе с ковидом, убежден генеральный секретарь ООН.