Германия хотела откупиться от США для снятия санкций с "Северного потока-2"

Еще в августе 2020 года правительство Германии предпринимало решительные шаги, чтобы спасти проект газопровода "Северный поток-2" и вывести его из-под действия американских санкций. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit со ссылкой на письма минфина ФРГ в Вашингтон, оказавшиеся в распоряжении издания. Оно утверждает, что Берлин пытался "выкупить" у американцев право на "Северный поток-2", предложив им миллиардную сделку.

Как пишет Die Zeit, в начале августа министр финансов Германии Олаф Шольц направил своему американскому коллеге Стивену Мнучину (сначала в устной, а затем и в письменной форме) уведомление о том, что Германия готова профинансировать строительство двух терминалов для импорта сжиженного природного газа из США. Через эти терминалы в портах Брунсбюттеля (Шлезвиг-Гольштейн) и Вильхельмсхафена (Нижняя Саксония) американские фирмы намерены осуществлять поставки углеводородов в ФРГ.

В письме от 7 августа, направленном в Вашингтон, правительство Германии обещает американским партнерам "всеобъемлющую поддержку строительства терминалов через предоставление широких инвестиций в размере до 1 миллиарда евро". Эти инвестиции должны были стать частью сделки. "В свою очередь, США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию Nord Stream-2", - ссылается газета на финансовое ведомство ФРГ. Напомним, в июле администрация Трампа пригрозила наложить штрафы на европейские компании, участвующие в реализации российско-европейского проекта. Более того, США пригрозили санкциями непосредственно порту города Засниц на балтийском острове Рюген, где находится инфраструктура для завершения "Северного потока-2", и лично его бургомистру, напоминает издание.