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16.09.2020 15:35
Рубрика: Власть

Госдума одобрила штрафы за невнесение данных о турагентах в реестр

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 100 тысяч рублей за невнесение сведений о турагентах в единый федеральный реестр.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Создание данного реестра предусмотрено базовым законопроектом, который был принят в первом чтении в мае. Он направлен на повышение защиты интересов потребителей туристских услуг, создание прозрачного и контролируемого рынка турагентской деятельности. На основании единого реестра можно будет получить достоверную информацию о праве на продажу турпродукта конкретного туроператора.

Фото: iStock
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Согласно инициативе, за невнесение сведений о турагентах в реестр, а также предоставление неверных данных должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 30 тысяч рублей, юрлицам - от 50 до 100 тысяч.

Кроме того, за осуществление турагентской деятельности без включения в реестр будет тоже грозить штраф - для должностных лиц он составит от 3 до 5 тысяч рублей, для юрлиц - от 20 до 30 тысяч.

Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что предлагаемые изменения будут способствовать соблюдению прав туристов на получение оплаченных ими услуг.

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